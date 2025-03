Marc Eggers privat: Liebes-Drama, Kindheitsschicksal und die überraschenden Worte seiner Ex-Freundin

Für die Zuschauer von „Let’s Dance“ ist er noch weitgehend unbekannt, und sein Name sowie Gesicht könnten vielen noch nicht vertraut sein. Doch seine Ex-Partner:innen sind bekannte Persönlichkeiten. Die Rede ist von Marc Eggers, der in der Tanzshow mit großen Chancen auf den Sieg antritt.

Trotzdem machte der YouTuber und ehemalige Model zuletzt vor allem durch seine Beziehungen Schlagzeilen. Welches Liebes-Drama mit Marc Eggers in Verbindung steht, wer seine Ex-Partner:innen sind und weitere private Details gibt es hier zu erfahren!

Marc Eggers privat: Er musste schwere Zeiten durchleben

Marc Eggers wurde am 8. Januar 1986 in Hamburg geboren und wuchs im Stadtteil Harburg auf, der als sozialer Brennpunkt bekannt ist. 2010 trat er zum ersten Mal öffentlich bei der Show „Das Supertalent“ auf und erregte damit Aufmerksamkeit. Denn Breakdance ist sein Hobby und Leidenschaft. Ein Jahr später wurde er in der Doku-Soap „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ begleitet, was seine Bekanntheit weiter steigerte.

Es folgten weitere TV-Auftritte, darunter bei „Berlin Models – unser Leben, unser Traum“ und in der Tanzshow „Dance Dance Dance“. 2019 übernahm er die Rolle des Phil Hensing in der Daily-Soap „Köln 50667″, was ihm eine größere Fangemeinde einbrachte. Seit 2015 betreibt Marc Eggers einen eigenen YouTube-Kanal, dem mittlerweile mehr als eine halbe Million Abonnenten folgen (Stand: Februar 2025). Doch wie sieht es bei ihm privat aus?

In seiner Kindheit und Jugend hatte Marc Eggers mit schwierigen Zeiten zu kämpfen, besonders nach der Trennung seiner Eltern, als er 14 Jahre alt war. Seine Mutter fand schnell einen neuen Partner, und auch sein Vater lernte eine neue Frau kennen, mit der Marc jedoch nicht gut auskam, wie er in einem Podcast erzählte.

Kurz vor Weihnachten stellte diese Frau seinem Vater ultimativ die Wahl: „Entweder geht dein Sohn oder ich.“ Sein Vater entschied sich, dass Marc gehen sollte. Glücklicherweise konnte Marc bei seiner älteren Schwester und deren Freund unterkommen, fühlte sich jedoch unwohl in dieser Situation.

Und das ist nicht alles, was für schwierige Zeiten er durchlebte: „Natürlich war das damals Horror. Mit 22 Jahren wurde dann meine Wohnung zwangsgeräumt, ich konnte die Miete nicht mehr zahlen.“ Der „Oberteil“-Interpret war zwischenzeitlich bei seiner Schwester ausgezogen und hatte eine eigene Wohnung angemietet. „Ich stand dann da, bin in der Hauptschule sitzen geblieben, hatte keine Ausbildung, hatte mehrere 10.000 Euro Schulden“, sagte der YouTuber und 18. Staffel „Let’s Dance“-Kandidat.

Marc Eggers privat: Weitere Leidenschaften

Früher hatte er ebenfalls mit Alkoholproblemen zu kämpfen: „Ich bin auf dem Camping-Platz groß geworden. Da kommt man halt früh in Berührung mit Alkohol.“ Seine Familie war „Dauer-Camper“ auf dem „Campingplatz Seeblick in der Lübecker Bucht, Holstein.“ Marc Eggers erzählte, dass sie damals nicht das nötige Geld für Urlaube auf Mallorca oder in der Türkei hatten.

Der „Let’s Dance“-Kandidat konnte früher nicht nach Mallorca reisen, doch mittlerweile ist er regelmäßig dort. Seit 2023 ist Marc Eggers als Ballermann-Sänger aktiv. Mit seinen Singles „Oberteil“ und „Pyrotechnik“ sorgt er auf der Bühne für Stimmung und begeistert sein Publikum.

Sein Sternzeichen ist Steinbock. Der Ballermann-Sänger ist 1,83 Meter groß und fitnessbegeistert. Außerdem ist Breakdance seine absolute Leidenschaft. Es gibt keine offiziellen Informationen über das Vermögen von Marc Eggers. Es wird jedoch geschätzt, dass der Ballermann-Sänge ein Vermögen von rund 1,5 Millionen Euro besitzt, wie „Focus“ berichtete.

Marc Eggers privat: Liebes-Drama mit Bill Kaulitz

Marc Eggers war mit verschiedenen bekannten Persönlichkeiten in Beziehungen. Eine seiner früheren Partnerinnen war die Schauspielerin Gizem Emre, die durch ihre Rolle als Zeynep im Film „Fack ju Göhte“ bekannt wurde. Danach war er mit Maddy Nigmatullin liiert, die ebenfalls aus der Serie „Köln 50667“ bekannt ist. Doch seine jüngste Beziehung sorgte 2023 für große Aufmerksamkeit, als Marc Eggers auf dem Oktoberfest zusammen mit Bill Kaulitz, dem Sänger von Tokio Hotel, gesehen wurde.

Die Turtelei mit Bill Kaulitz hielt nicht lange an und zog sofort zahlreiche Hasskommentare, darunter auch homophobe, in den sozialen Medien nach sich. Die Trennung von Kaulitz wurde im Januar 2025 öffentlich. Seitdem verbringt Bill Kaulitz den Urlaub, den er ursprünglich zusammen mit dem Ballermann-Sänger hatte, alleine.

Marc Eggers privat: Ex-Freundin macht krasse Aussage

Nicht nur seine Abonnenten waren von seiner sexuellen Orientierung überrascht, sondern auch eine seiner Ex-Freundinnen. In einem Interview mit der Zeitschrift „InTouch“ erklärte sie bereits vor Monaten: „Ich war total überrascht, Marc in der Kaulitz-Doku zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass er auch auf Männer steht! Er hat nie etwas davon erwähnt.“

Um welche Ex-Freundin es sich handelt, bleibt unklar, da die Frau anonym bleiben wollte. „Ich finde es schon sehr komisch“, sagte sie weiter. Ihr Rat an Bill Kaulitz war, einen anderen Typen zu suchen, der es wirklich ernst mit ihm meint.

Diese Bemerkung und der Rat an Bill Kaulitz lässt Raum für Spekulationen, ob der YouTuber mit dem Tokio-Hotel-Sänger zusammen war, nur um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen, wie es in den sozialen Netzwerken berichtet wurde. Ob Marc Eggers bisexuell oder schwul ist, bleibt unklar, da er sich dazu öffentlich nie eindeutig geäußert hat.

Am Ende wird der Ballermann-Sänger seine Bekanntheit noch weiter ausbauen, auch ohne Bill Kaulitz, wenn er in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ nicht nur seine Fitness, sondern auch seine Leidenschaft für Breakdance unter Beweis stellen kann. Es bleibt spannend, wie er sich in der Show präsentieren wird und ob er das Publikum mit seinem Talent und seiner Energie begeistern kann.

