Manu Reimann voller Freude: „Es geht wieder los!“

Die Reimanns sind zurück in ihrer Wahlheimat Haiwaii, der Alltag kehrt wieder ein bei dem beliebten Auswanderer-Paar. Im Herbst waren Manu und Konny in ganz Deutschland unterwegs, um in ihrer „Sabbelstunde“ ihr Buch vorzustellen. Mitte November ging es mit dem Jumbojet zurück in die Vereinigten Staaten, wo die Kult-Auswanderer seit 2013 leben.

Kürzlich führte ihr Trip sie dabei nach Texas, um endlich mal wieder bei ihrem Sohn Jason vorbeizuschauen, der mittlerweile von Frau und Kindern getrennt lebt. Mittlerweile sind die Reimanns wieder auf der Insel O’ahu im Pazifischen Ozean angekommen.

„Mele Kalikimaka“ – Adventsstimmung auf Hawaii

Obwohl sich die Reimanns dort pudelwohl fühlen, gibt es Dinge, die sie vermissen. Gerade Manu ist ein Weihnachtsfan, und sie sie liebt es, zu dekorieren. Auch bei 27 Grad im Schatten lässt sie sich die Vorfreude nicht nehmen. In ihrem Domizil auf „Konny Island III“ richtet sie jedes Jahr eine kleine Weihnachtsecke her.

Okay, Schwibbögen und hölzerne Engel aus dem Erzgebirge sucht man vergebens. Aber die XMas-Kommode zieren zwei kleine Christbäume aus Plastik, und auch an Lichterketten darf es nicht fehlen. Dazwischen vermelden Holzbuchstaben „Mele Kalikimaka“, das ist haiwaiianisch und heißt „Frohe Weihnachten“.

Überraschung aus der Heimat – Manu Reimann total begeistert

Das ist noch nicht alles, es gab Post aus Deutschland. „Die erste Weihnachtskarte ist da“, freut sich Manu Reimann in einer Story auf Instagram. Und noch etwas versetzt die patente Auswanderin richtig in Vorfreude: Stolz präsentiert sie zwei Adventskalender und jubelt „1. Dezember…Es geht wieder los!“ Sie hat auch gleich das richtige Türchen ausfindig gemacht und ein kleines Schokoherz entdeckt.

Scheinbar ist Manu Reimann eine kleine Naschkatze. Nur eine Kleinigkeit irritiert und wirkt so ganz und gar nicht weihnachtlich: Manus Outfit. Sie trägt ein rosafarbenes „Barbie“-T-Shirt mit kurzen Ärmeln. Aber bei den sommerlichen Temperaturen im Schatten kann man das auch nachvollziehen.

Die aktuelle Staffel der Doku-Soap „Willkommen bei den Reimanns“ läuft sonntags um 20.15 Uhr auf KabelEins.