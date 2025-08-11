Manu Reimann kann’s nicht fassen: „Ich wünschte, ich hätte das eher gewusst“

Das Hamburger Kult-Auswandererpaar Manuela und Konny Reimann hat schon etliche Umzüge gemeistert. Bekannt wurden die Reimanns durch ihre spektakuläre Auswanderung 2004 von Deutschland in die USA – zunächst nach Texas, später weiter ins Paradies nach Hawaii.

Ihre Fans wissen: Konny Reimann ist ein echtes Handwerks-Ass. So packt er am liebsten selbst an, wenn es darum geht, das Eigenheim auf Vordermann zu bringen.

Doch diesmal scheint Manu Reimann ihrem Gatten in Sachen Handwerksgeist nachzueifern. In ihrer aktuellen Instagram-Story lässt sie ihre Community an ihrem Arbeitstag teilhaben. Dabei wird sie plötzlich überrascht.

Manu Reimann verschönert ihr Eigenheim

Eifrig schwingt Manu Reimann den Pinsel und zeigt sich ihren Fans mitten beim Tapezieren, allerdings ohne ihr Gesicht in die Kamera zu halten. Offen gesteht sie, dass der Start beim Malern alles andere als glatt lief.

++ auch für dich interessant: Sorge um „Die Reimanns“: Manu reagiert nach Tsunami-Warnung ++

Damit die Tapete einen perfekten, geraden, strahlend weißen Anstrich bekommt, nutzt sie ein effektives Hilfsmittel. Manu Reimann lehnt einen Spachtel an die Wand neben der Malerbürste und kann so ihrer Tapete einen perfekt geraden Anstrich verpassen. „Ich wünschte, ich hätte das eher gewusst“, sagt sie nachdenklich.

Doch ihr Werk kann sich durchaus sehen lassen. Ob Konny Reimann seiner Ehefrau diesen ausgeklügelten Tipp gegegen hat? Es bleibt ungewiss.

Die Reimanns machten vielfältige Reisen

Sicher ist nur: Die Reimanns haben eine aufregende Zeit hinter sich. In einer weiteren Story meldet sich Manu Reimann mit folgender freudigen Botschaft: „Aloha! Jetzt wieder aus Hawaii. Vielleicht habt ihr es ein bisschen mitverfolgt. Wir waren gerade in Deutschland, in Hamburg und auf Wacken. Es war eine tolle Zeit. Danach haben wir ein paar Tage in Palma zum Entspannen verbracht. Jetzt sind wir wieder zuhause.“

Doch während die meisten sich nach der Reise entspannen, legt Manu Reimann erst richtig los! Sie arbeitet scheinbar fleißig am Eigenheim. Es bleibt spannend, was sie ihren Anhängern demnächst präsentieren wird.