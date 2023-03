„Manta Manta“-Star Alena Gerber enthüllt: Ihr Ehemann schwärmt von einer anderen Frau

Alena Gerber ist ganz aus dem Häuschen, als sie das Rollenangebot von „Manta Manta – Zwoter Teil“ bekommt. Der Kultfilm „Manta, Manta“ von 1991 mit Til Schweiger in der Hauptrolle kommt am 30. März 2023 mit einer Fortsetzung ins Kino und Model und Schauspielerin Alena Gerber spielt mit.

Die Castings waren eigentlich schon abgeschlossen, da wurde Gerber engagiert, wie sie im exklusiven Interview mit dieser Redaktion verrät. So richtig begeistert über das Jobangebot war aber vor allem einer: Alenas Mann – Ex-Fußballprofi und sportlicher Leiter von Werder Bremen, Clemens Fritz. Dabei ging es ihm allerdings nicht um Til Schweigers aufgemotzten Flitzer, sondern um „Uschi“-Darstellerin Tina Ruland, von der heute noch schwärmt.

„Manta Manta“-Star verdrehte Alenas Mann den Kopf

Auf die Frage, was die Darstellerinnen und Darsteller in ihren Drehpausen am Set von „Manta Manta – Zwoter Teil“ gemacht haben, antwortet Alena Gerber: „Ich habe meine Tochter mitgenommen und auch andere hatten ihre Kinder dabei. Die Kinder konnten sogar Pony reiten und für das Team wurden Filmabende mit Lichterketten und Popcorn arrangiert. Es war wirklich eine schöne Atmosphäre.“

Das Team hätte sich „angefreundet“. An drehfreien Tagen sei man „zusammen an den Baggersee gefahren.“ Immer mit dabei: Tina Ruland. Die Schauspielerin, die 2022 noch im RTL-Dschungelcamp zu sehen war, verdrehte schon 1991 verdrehte sie schon 1991 den Zuschauern den Kopf – Clemens Fritz eingeschlossen.

„Tina Ruland war früher die Traumfrau meines Mannes und er hat nur gesagt: ‚Jetzt liegt meine Frau mit Tina Ruland im Bikini am Baggersee, während ich hier im Büro sitze. Irgendwas läuft schief'“, erzählt Alena Gerber lachend.

Alena Gerber kann mit Eifersucht nichts anfangen

Bei solchen Aussagen kann man schon mal eifersüchtig werden – muss man aber nicht, wie Alena Gerber klarstellt. „Ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Ich bin die Erste, die auf der Straße sagt: „Guck mal, Schatz, die ist aber hübsch.“ Es wäre ja auch naiv zu glauben, dass es da draußen nicht noch andere attraktive Menschen gibt. Aber solange man gut miteinander harmoniert, ist doch alles in bester Ordnung.“

Mehr News:

Als jahrelanger Tina-Fan wollte Clemens Fritz die Schauspielerin natürlich unbedingt kennenlernen. Ehefrau Alena stellte dafür auch gleich mal die richtigen Weichen, leider ohne Erfolge. „Eigentlich sollte Tina zu meinem Geburtstag kommen, da viele von meinen Kollegen zu meiner Geburtstagsparty gekommen sind. Aber leider hat es terminlich nicht funktioniert.“

Doch es gibt noch Hoffnung für ein Zusammentreffen: „Das wird einfach bei der Premiere nachgeholt“, erzählt Gerber vielversprechend.