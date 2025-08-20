Mando Diao verkündet: Konzertabsagen bis Jahresende!

Die schwedische Rockband Mando Diao hat alle Konzerte bis Jahresende abgesagt!

Auf Instagram verkündete die Band: „Aus persönlichen Gründen können wir für den Rest des Jahres 2025 keine bereits vereinbarten Termine wahrnehmen. Wir verstehen die Enttäuschung und entschuldigen uns aufrichtig bei allen Betroffenen. Wir sind zutiefst dankbar für eure anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, in Zukunft wieder auf der Bühne zu stehen und gemeinsam Musik zu machen.“

Neben weiteren Terminen fallen auch die geplanten Auftritte in Lüdenscheid am 22. August und in Osnabrück am 30. August aus.

Rätselhafte Konzertabbrüche bei Mando Diao

Auf ihrer Europa-Tournee begann das Rätsel um Mando Diao am 10. August in Lüneburg. Die Band brach ihr Konzert nach 80 Minuten abrupt ab, nach ihrem Hit „Dance With Somebody“.

++ auch für dich interessant: Andi will noch einmal AC/DC sehen: Es ist sein letztes großes Konzert ++

Die 1500 Zuschauer warteten vergeblich auf die Rückkehr der Band. Auch der Veranstalter zeigte sich überrascht, obwohl Fans bis zu 65 Euro für Tickets bezahlt hatten.

Fünf Tage später sagte Mando Diao ihren Auftritt beim „H2U“-Festival in Uster ab. Laut „ZO Online“ kam Leadsänger Björn Dixgård (44) unerwartet ins Krankenhaus. Rolf Heckendorn, Präsident des Organisationskomitees, zeigte Mitgefühl: „Wir wünschen ihm schnelle und gute Genesung.“ In der Regel werden in solchen Fällen die Kosten für Tickets erstattet.

Unklare Zukunftspläne

Trotz der Absagen stehen auf der offiziellen Website von Mando Diao noch alle Tourdaten. Fans warten auf Details von Seiten der Band.

Während der Gesundheitszustand von Björn Dixgård große Sorge bereitet, betont die Band weiterhin ihre Hoffnung auf ein Comeback. Auch Tausende enttäuschte Besucher in Lüdenscheid und Osnabrück hoffen auf eine Rückkehr der schwedischen Rocker.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.