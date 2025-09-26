Marcel Remus erklärt Mallorca-Hype: Warum jetzt so viele US-Amerikaner auf die Insel kommen

Mallorca – eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Jahr für Jahr reisen unzählige Deutsche, Briten oder Franzosen auf die Baleareninsel, um dort ein paar entspannte Tage zu verbringen. Doch inzwischen zieht es nicht mehr nur Europäer nach Mallorca. Auch immer mehr Amerikaner entdecken die spanische Insel für sich.

Inzwischen gibt es sogar Direktflüge von New York nach Palma – weitere Verbindungen sollen bereits in Planung sein. Einer, der diesen Boom schon vor Jahren vorhergesehen hat, ist Marcel Remus. Er ist als Luxus-Immobilienmakler auf Mallorca tätig – und beobachtet den wachsenden Trend aus Übersee mit Spannung. Die Gründe, warum sich so viele US-Amerikaner nun für Mallorca interessieren, liegen für ihn auf der Hand.

„Hier treffen sich schon die besten Leute aus der Welt“

„Amerika ist der neue Markt“, ist sich Marcel im Interview mit unserer Redaktion sicher. Auch prominente Urlauber wie Justin und Hailey Bieber oder Oprah Winfrey würden dazu beitragen, dass Mallorca weltweit immer bekannter wird. Ein weiterer Pluspunkt: die Sicherheit auf der Insel.

„Ich habe ganz viele Kunden, die überlegen, ob sie in Saint-Tropez oder grundsätzlich in Südfrankreich an der Côte d’Azur kaufen. Aber das Problem ist oftmals die Sicherheit, und wenn du ein Milliardenvermögen hast, dann überlegst du dir natürlich dreimal: Will ich jetzt irgendwo am schönen Strand in Saint-Tropez wohnen und weiß nicht, ob heute Nacht vielleicht eingebrochen wird? Oder gehe ich lieber auf eine Insel, die aufgrund der Erreichbarkeit sicherer ist“, erzählt Marcel und fügt hinzu: „Deswegen habe ich ganz viele Kunden, die sich am Ende dann doch für Mallorca entscheiden.“

Mit dem zunehmenden Interesse aus den USA eröffnet sich für Marcel Remus ein völlig neuer Markt. „Man merkt schon, dass es alles internationaler wird“, erklärt er. Wundern tut er sich darüber jedoch nicht: „Ich sage mal: Wenn Mallorca nicht mehr funktioniert, dann funktioniert die ganze Welt nicht mehr. Hier treffen sich schon die besten Leute aus der Welt.“