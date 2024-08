Social-Media-Star urlaubt auf Mallorca: Abgründe tun sich auf

So ein Urlaub sollte eigentlich der Entspannung dienen. Leider jedoch scheinen das manche Touristen nicht ganz so zu sehen. Sie sehen den Urlaub eher als Wettkampf. Wer ist als erstes am Buffet, wo bekomme ich am meisten für mein hart verdientes Geld? Es sind Szenen, die wohl jeder Urlauber kennt. Ob er seine Ferien nun auf Mallorca, Cran Canaria oder auch der Türkei verbringt.

Auf der Instagramseite „Schwuppenexpress“ des Künstlers Konsi (rund 250.000 Follower) wurde nun ein Video geteilt, das genau das Drama zeigt, dass wir soeben beschrieben haben. Aufgenommen, so heißt es in dem Video, um neun Uhr in einem Hotel auf Mallorca.

Social-Media-Star urlaubt auf Mallorca

Dutzende Personen, zumeist etwas älteren Semesters stürmen unter einem Flatterband hindurch in Richtung Pool. Sie alle sind mit Handtüchern „bewaffnet“, versuchen so wohl den besten Platz am Pool zu ergattern. Dabei tun sich echte Abgründe auf. Da sehen wir einen älteren Mann mit Cap, der seine Poolposition verliert, weil er mit dem Gesicht im Absperrband hängen bleibt, aber auch jüngere Touristen, die ihre Handtücher gen Liege pfeffern.

Mit Urlaubsstimmung hat das nur bedingt etwas zu tun. Und so sind bereits nach wenigen Sekunden die meisten Liegen besetzt. Urlauber, die lieber etwas länger schlafen, ziehen so den Kürzeren.

Demonstrationen auf Mallorca

Es scheint also fast verständlich, dass auf Mallorca gerade Protestwellen gegen den Massentourismus heranrauschen. Am vergangenen Sonntag beispielsweise demonstrierten mehrere Dutzend Mallorquiner am legendären Ballermann 6 gegen die Urlaubermassen. Auf Schildern heißt es: „Mehr Sonntagsbesucher. Weniger Touristen. Touristen geht nach Hause!“ oder „Touri, Mallorca ist nicht dein Scheiß Freizeitpark.“

