Mallorca-Sänger Tim Toupet überrascht mit Aussage: „Gibt den Ballermann nicht mehr“

Wir treffen Tim Toupet – eine der Legenden am Ballermann – auf seinem „Boot“ auf Mallorca. Die Sonne scheint, es ist sommerlich warm an diesem Tag mitten im September. „Et Böötche“ ist alles andere als ein kleines Bötchen, es ist Tims Zuhause auf der Insel, auf der er schon seit vielen Jahren auftritt und seine zweite Heimat gefunden hat. Vor Kurzem feierte er ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre Tim Toupet am Ballermann!

Wie aber war diese besondere Saison für den alteingesessenen Ballermann-Star und wie erlebt er den Wandel hier? Im Gespräch mit unseren Reportern auf Mallorca sagt er einen Satz, der im ersten Moment für Fragezeichen sorgt.

Seit 20 Jahren am Ballermann auf Mallorca – was hat sich verändert?

„Eigentlich gibt’s den Ballermann seit 15 Jahren nicht mehr. Es darf nicht mehr getrunken werden, man darf dieses und jenes nicht mehr“, sagt der Sänger überraschend. Wie – es gibt keinen Ballermann mehr?

Dieser Aussage des Sängers war die Frage vorausgegangen, ob er etwas von dem Wandel in der Schinkenstraße mitbekommen habe. Anfang der Saison hatte der hiesige Bürgermeister ein großes Offensiv-Paket angekündigt, wie man dem Sauftourismus, den Dieben und dem ambulanten Straßenhandel an der Playa Einhalt gebieten wolle. Ende September ist das Ende der Saison nahe und Tim Toupet zieht eine erste Bilanz.

Tim Toupet feiert 20 Jahre am Ballermann. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

„Ich habe schon das Gefühl, dass mehr Polizei unterwegs ist und dass unsere fliegenden Händler häufiger rennen, und zwar in eine Richtung. Ich hab aber auch das Gefühl, dass viel mehr von den fliegenden Händlern da sind. Zusammenfassend muss ich dazu sagen: Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ich muss jedes Jahr grinsen, was am Anfang der Saison in der Presse berichtet wird und wie es sich dann hier entwickelt.“

Eimersaufen ist schon lang nicht mehr

Die Menschen in Deutschland, „die hier nichts mit zu tun haben“, würden zu ihm sagen: ‚Mensch, was bei euch da los ist!‘ Es ist der Ballermann, an dem die Menschen aus Eimern am Strand saufen und sich alle gehörig daneben benehmen, den es lange nicht mehr gibt. Dieses Image sei längst überholt, erklärt er gegenüber unseren Reportern. Seit 2011 – also beinahe 15 Jahre lang – ist das Trinken aus Eimern an der Playa de Palma verboten.

Mehr Nachrichten:

Die spanische Regierung geht seit vielen Jahren gegen den Sauftourismus auf Mallorca vor – sowohl an der deutschen Touristenhochburg S’Arenal als auch in Magaluf, dem „Ballermann der Engländer“. In diesem Jahr ist die Polizeipräsenz an der Playa de Palma besonders hoch – der Trubel am berühmten Ballermann scheint gemäßigter geworden zu sein.

Wie blickt der Künstler allgemein auf seine ersten 20 Jahre am Ballermann zurück und wie sollen die nächsten 20 Jahre hier aussehen? Das ganze Interview von Tim Toupet hörst du im Podcast „Das 17. Sommerland“.