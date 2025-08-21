Luxusmakler kassiert irres Gehalt auf Mallorca – „Crazy Zahl“

Marcel Remus hat auf Mallorca das geschafft, wovon viele Auswanderer träumen: Er ist in der Immobilienbranche durchgestartet und verkauft Luxusvillen für Millionen. Das Geschäft macht ihn selbst zum Millionär – und das nicht zu knapp.

Im RTL-Format „Was verdient Deutschland?“, das am Donnerstagabend (21. August) ausgestrahlt wird, öffnet er sein Konto für die Öffentlichkeit. Sein Einkommen im vergangenen Jahr betrug dabei satte 3.263.742,73 Euro. Umgerechnet sind das monatlich 271.980 Euro. „Es ist eine crazy Zahl“, gesteht Remus selbst.

Mallorca-Makler verdient Vermögen

Seit 18 Jahren mischt der 38-Jährige auf Mallorca mit. In dieser Zeit hat Marcel Remus Häuser im Gesamtwert von fast einer Milliarde Euro verkauft. Mit der üblichen Maklerprovision von sechs Prozent auf den Balearen klingelt es ordentlich in der Kasse. Sein bisheriges Top-Geschäft: eine 22-Millionen-Euro-Villa, die ihm 1,32 Millionen Euro einbrachte.

Dazu kommen vier eigene Immobilien, darunter die Villa Remus, die jährlich 320.000 Euro Mieteinnahmen abwirft.

Marcel Remus packt aus – „Hatte früher nichts“

Sein Erfolg kam jedoch eher überraschend. Denn Marcel Remus ist kein gelernter Spitzen-Makler. Früher versuchte er sich zunächst als Fremdsprachenkorrespondent, verdiente dann am Wochenende als Showreiter 200 Euro – ein gewaltiger Unterschied im Vergleich zu seinem aktuellen Vermögen.

Als Quereinsteiger machte Remus schließlich den großen finanziellen Sprung. Heute bezeichnet er sich trotz seines Reichtums als „bodenständig und normal“ und wohnt auf 69 Quadratmetern. „Ich hatte früher nichts. Alles, was ich erreicht habe, habe ich mir selbst aufgebaut“, sagt er im Interview mit der „Bild.“

Mit 19 zog er dann nach Mallorca, wo sein steiler Aufstieg begann. Heute verkauft Marcel Remus Luxusimmobilien im Millionenbereich. Stars wie Elton John, Elizabeth Hurley oder Robert Lewandowski gehören zu seinen Kunden.