Mallorca-Sänger „Playa Charlie“ verrät: Willi Herren hat ihn entdeckt

Er ist eine echte Kult-Figur auf Mallorca: „Playa Charlie“ sieht US-Superstar Charlie Sheen einfach zum Verwechseln ähnlich. Pedro Martinez, so „Playa Charlies“ bürgerlicher Name, hat sich als Sheen-Mime einen Namen gemacht. Entdeckt wurde er von einem ganz großen Entertainer.

„Gefühlte 100 bis 200 Fotos“ mache er am Tag mit Touristen auf Mallorca, so „Playa Charlie“. Unsere Redaktion hat ihn am Strand von Palma getroffen. Dort erzählte er seine Geschichte, wie es überhaupt dazu kam, dass er zu einer kleinen Attraktion auf Mallorca wurde. Denn nicht nur als Charlie-Sheen-Mime probiert sich „Playa Charlie“. Er hat auch schon den ein oder anderen Song herausgebracht.

+++Aldi auf Mallorca: Von DIESEN Produkten kannst du in Deutschland nur träumen+++

DAS sagte Willi Herren dem Mallorca-Sänger

Jetzt steht seine nächste Single in den Startlöchern. So viel können wir an dieser Stelle verraten: Es geht um Bier. Doch wie kam es dazu, dass „Playa Charlie“ tut, was er eben tut? Niemand geringeres als der mittlerweile verstorbene Willi Herren animierte den Mallorca-Sänger dazu, die Bühne zu betreten.

+++Urlaub auf Mallorca: Schock-Fund im Souvenir-Shop – in Deutschland würdest du es nie finden+++

„Der Erste, der der Meinung war, dass ich als Charlie Sheen auf die Bühne gehen soll, war Willi Herren. Das ist ein alter Freund von mir gewesen. Der hat zu mir gesagt: ‚Jung, schnapp dir eine kurze Hose und reiß den Ballermann ab. Du bist eine Rampensau, du gehörst dahin‘‘, berichtet uns der Sänger.

„Playa Charlie“ sieht US-Star Charlie Sheen zum Verwechseln ähnlich. Foto: DER WESTEN/Niklas Scheuble

Auch andere Ballermann-Star ganz angetan von „Playa Charlie“

Inzwischen hat „Playa Charlie“ noch weitere berühmte Fans dazugewonnen – zum Beispiel Jürgen Milski. Erst kürzlich teilte „Playa Charlie“ auf seinem Instagram-Account (rund 10.500 Follower) ein gemeinsames Video mit dem „Heute fährt die 18 bis nach Istanbul“-Interpreten. Und auch Milski selbst postete ein Foto von sich und „Playa Charlie“ in den sozialen Netzwerken.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Man muss schon ein bisschen verrückt und durchgeknallt sein an der Playa de Palma, wenn man hier ein bisschen Aufmerksamkeit und Spaß will. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch mein Element ist. Wenn ich auf der Bühne stehe, gebe ich Vollgas. Also mir macht es Spaß mit den Leuten. Ich bin eben der Charlie zum Anfassen, mit dem ihr auch wirklich ein Bier trinken könnt“, sagt „Playa Charlie“.