Mallorca: „Münchner Kindl“-Besitzerin über „Mein Lokal, dein Lokal“-Ausstrahlung – „Das musste ich denen heimzahlen“

Fast einen Monat ist nun die Ausstrahlung der Mallorca-Version von „Mein Lokal, dein Lokal“ her. Am zweiten Tag (05. August) der kulinarischen Woche wurde es bei Gerlinde Weininger bayrisch. Sie servierte ihren Konkurrenten am Ballermann Schweinshaxe, Brezn und viele Tränen. Die Kommentare nach der Ausstrahlung häufen sich schnell, denn Gerlinde polarisiert.

Sie meckert in dem Format ausgesprochen viel, kritisiert ihre gehobene Konkurrenz, wo sie nur kann und gibt wenig Punkte. Sie selbst sieht das nicht so. Im Rahmen der Podcastaufnahme von Ingo Wohlfeil für den Podcast „Das 17. Sommerland“ spricht Gerlinde jetzt exklusiv darüber, was sie selbst über die Ausstrahlung denkt.

Besitzerin vom Münchner Kindl auf Mallorca schießt gegen Konkurrenz

„Ich habe die Ausstrahlung selbst gar nicht gesehen. Dafür habe ich keine Zeit.“ Aber sie hat mitbekommen, dass es einen Shitstorm gegen sie gab. Ein paar Kommentare habe sie gesehen, nimmt sie sich aber nicht zu Herzen. „Es wurde wohl nicht alles gezeigt. Wir hatten eigentlich viel Spaß miteinander.“

Dafür liefen an ihrem Tag im Münchner Kindl ziemlich viele Tränen. Sie selbst hat das Format einfach unterschätzt. „Ich wollte eigentlich nicht mitmachen, mir haben auch alle davon abgeraten.“ Am Ende ließ sich die 66-Jährige vom Sender breitschlagen. Mit Folgen. Doch Gerlinde sieht den Fehler nicht bei sich. Sie war mit den Drehtagen völlig überfordert. „Wir waren das einzige Lokal, dass den Dreh bei laufendem Betrieb gemacht hat. Irgendwann bin ich dann durchgedreht, ich konnte nicht mehr. Die Nerven sind mit mir durchgegangen.“

+++ „Mein Lokal, Dein Lokal“-Kandidatin erntet herbe Kritik – „Ganz schlimm“ +++

Doch das ist nicht alles. Ähnlich wie in der Ausstrahlung sieht sie sich selbst in der Opferrolle. „Die hätten ein Lokal am Ballermann nie gewinnen lassen“, klagt sie. Sie unterstellt der Konkurrenz sogar, man habe sich zusammengetan, um schlechte Bewertungen zu geben. „Das musste ich denen heimzahlen“ ist ihre Begründung für ihre eigene, harte Kritik. Für Gerlinde war das Experiment „Mein Lokal, dein Lokal“ ein abgekartetes Spiel.

Bis auf die Anschaffung eines neuen Ofens zieht Gerlinde Weiniger daher keine Konsequenzen aus dem Format. Sie wirkt eher gleichgültig. Den Gewinnern gönnt sie es aber. Einen Seitenhieb gibt es trotzdem noch: „Ja, die haben verdient gewonnen – die hatten aber auch mehr Erfahrung. Am Ballermann ist eben nichts zu gewinnen.“

„Mein Lokal, Dein Lokal“ läuft täglich ab 17:55 Uhr bei Kabel Eins. Die Mallorca-Woche gibt es in der Mediathek auf Joyn.de.