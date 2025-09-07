Münchner Kindl auf Mallorca bleibt preiswert und einfach: „Gehobene Küche ist für mich Resteverwertung“

Die Saison auf Mallorca neigt sich langsam dem Ende zu und Gastronomen ziehen ein erstes Zwischenfazit. Diesen Sommer wurde viel gemeckert: Weniger Gäste, alles wird teurer, Existenzängste. Gerlinde Weiniger, Besitzerin des Münchner Kindls am Ballermann, spricht in der neusten Podcastfolge von „Das 17. Sommerland“ mit Ingo Wohlfeil über die diesjährige Saison an der Playa und ihre Pläne.

Der September hat begonnen, für die 66-jährige Besitzerin eigentlich der beste Monat für viel Umsatz. Die letzten Jahre kamen im September und Oktober eher die spendablen Gäste an die Playa, ein etwas älteres Publikum, weniger Party-Tourismus. Doch dem ist nicht mehr so. Sie merkt, wie die Saison-Grenzen immer mehr verschwimmen und auch nach den Hauptmonaten das Publikum überwiegend jung bleibt.

Mallorca: Hohe Preise, weniger Gäste

Über ihren genauen Umsatz spricht die Besitzerin des Kult-Lokals nicht. Allerdings sei ihr schon aufgefallen, dass es in diesem Jahr weniger Gäste auf Mallorca waren. „Man sieht auch weniger Lieferwagen, weniger Autos und einfach keine Menschenmassen mehr“, so die 66-Jährige. Woran das liegt? Laut Gerlinde an den „immens hohen Preisen.“

Alles wird teurer – diese Info mag auch den Urlaubern nicht neu sein, aber so langsam kommen die Gastronomen an der Playa ernsthaft ins Schwitzen, wenn sie nicht mitgehen. Gerlinde wirkt jedoch gelassen. Das günstige Essen sei ihr Markenzeichen.

„Da graut es mir vor“

Obwohl es auch von der Konkurrenz bereits für ihre Preise Kritik hagelte, bleibt Gerlinde standhaft. In der neusten Mallorca-Ausgabe von „Mein Lokal, dein Lokal“ trat das Ballermann-Urgestein gegen vier andere Restaurants auf der Insel an. Das Fazit der anderen Gastronomen: Die Karte ist zu groß, die Preise sind zu günstig. Wie lange kann sich ein Restaurant dieser Größe wirklich noch halten?

Gerlinde gesteht: „An der ein oder anderen Stelle mussten wir die Preise schon erhöhen. Ich mache das aber ungern.“ In ihrem Zweitlokal wurde bisher kein Betrag angepasst. Und das soll auch so bleiben. Versprechen will sie nichts. Sie versuche aber so gut es geht Alternativen zu finden, um ihren Gästen weiterhin günstige Preise zu bieten. Dass das für ihr Lokal gefährlich werden könnte, weiß sie.

In Konkurrenz zu anderen, gehobenen Lokalen auf Mallorca sieht sich die 66-Jährige nicht: „Gehobene Küche ist für mich Resteverwertung, da graut es mir vor“. Ihre Küche sei eben rustikal und preiswert. Das wissen die Gäste. Gerlinde ist wie gewohnt selbstbewusst. Fraglich, ob sich das im nächsten Jahr noch genauso abzeichnet. Wir behalten die Preise und Entwicklungen im Münchner Kindl jetzt noch genauer im Auge.