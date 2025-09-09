Alle wollen Wendler! Mallorca-Clubs buhlen um Partyschlager-Sänger

Michael Wendler kann sich auf Mallorca seine Show-Location mittlerweile aussuchen. Nach Informationen dieser Redaktion haben sich gleich Bierkönig, Megapark, Oberbayern, MK Arena und der Bierbrunnen in Cala Ratjada darum bemüht, Michael Wendler zu verpflichten. Und das auch recht schnell und spontan und möglichst noch dieses Jahr. Denn Wendler hält sich gerade in seiner alten Heimat auf, gab vor drei Tagen ein Konzert in Oberhausen.

Am Samstag (13. September) steht er in Deutschland erneut auf der Bühne und bevor er zurück in seine neue Heimat Florida fliegt, kann sich der umstrittene Sänger vorstellen, noch ein paar tausend Euro auf Mallorca zu verdienen. Immerhin gehörte ihm hier vor über zehn Jahren sogar ein Haus.

Steht sein großes Comeback auf Mallorca bevor?

Während der Sänger durch seine Corona-Schwurbelei in Deutschland nach wie vor schwer umstritten ist, sieht die Situation auf Mallorca vollständig anders aus. Hier werden Künstler und Werk strikt getrennt. Was auch immer man vom Wendler halten mag, aber seine Musik ist überall zu hören. Sein legendärer Schwurbel-Post von 2021 geniesst sogar Kultstatus. Damals schrieb er: „Letzte Warnung! Dr. Coldwell sicher: Im September sind fast alle Geimpften tot.“ Gemeint war der September vor vier Jahren.

Bis Ende 2019 trat Michael Wendler im Megapark auf, war dort ein gefeierter Star. Im gleichen Jahr einigte er sich mit dem Partykomplex auf einen weiteren drei Jahres Vertrag. Im Zuge dessen soll er auch einen ordentlichen Vorschuss bekommen haben. Ein Vorschuss, den er bisher nicht abarbeiten konnte.

2020 und 2021 war der Megapark coronabedingt dicht. 2022 und 2023 galt Wendler als nicht vermittelbar. 2024 überwarfen sich der Booker des Megapark und das Wendler-Management. Wo wird der gefallene Star also demnächst auftreten?

Bei Melanie Müller, einer alten Freundin, die mittlerweile Bookerin des Oberbayern ist? Im neugeschaffenen Bierkönig, deren Macher nach eigenen Aussagen „mit allen reden“ und Interesse an Wendler nicht bestreitet? Oder im Megapark? Chef Bartolomé Cursach soll keinerlei Probleme mit dem Wendler haben, ihn sogar mögen. Heißt es. Egal wohin die Reise führt, eines ist sicher. Wendler kommt zurück und womöglich schneller, als viele denken.