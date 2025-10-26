Isi Glück im Megapark – „Wir haben ein Problem“

Die Closings auf Mallorca sind in vollem Gange. Bereits seit Donnerstag (23. Oktober) feiert das Ballermann-Partyvolk das Ende der Saison 2025. Auch die Künstler nutzen die letzten Auftritte, um sich bei ihren Fans zu bedanken und sich von ihnen zu verabschieden.

Egal ob Mia Julia, Marc Eggers, Mickie Krause, Julian Sommer oder Calvin Kleinen – die Liste der Ballermann-Stars ist lang. Auch Isi Glück lässt es sich nicht nehmen, bei den Closings dem Megapark noch einmal ordentlich einzuheizen. Bei ihrem Auftritt am Samstagabend (25. Oktober) war sie jedoch kurz baff. Was genau passiert ist:

Isi Glück im Megapark

Das Ballermann-Closing auf Mallorca gehört zu den größten Events des Jahres. Kein Wunder, schließlich holen hier alle nochmal das Beste aus sich raus, um die Saison gebührend zu beenden. Auch der Megapark ließ es sich hier nicht nehmen, ein besonderes Programm auf die Beine zu stellen. Etwa trat Rapper Capital Bra zum ersten Mal auf der Urlaubsinsel auf (wir berichteten). Aber auch Isi Glück konnte es sich nicht nehmen lassen, die Hallen des größten Partytempels auf Mallorca zum Beben zu bringen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, die sich vor ihrem Auftritt gerne noch etwas Zeit lassen, betrat Isi Glück am Samstag pünktlich um 2o.30 Uhr die Megapark-Bühne im oberen Bereich. Und schon bei ihrem ersten Song „Oberteil“ rastete das Partyvolk völlig aus. Die Stimmung war bis in die letzte Reihe grandios – und so gut wie keiner der Mallorca-Urlauber konnte es sich nehmen lassen, die Hits der 34-Jährigen mitzugrölen. Spätestens beim Hit „Delfin“ saß keiner mehr auf den Stühlen.

Isi Glück performt zum Ballermann-Closing im Megapark. Foto: Lara Hoffmann / DER WESTEN

„Wir haben ein Problem“

Doch als sich Isis Show so langsam dem Ende zuneigte, schlug die Sängerin plötzlich einen ernsteren Ton an. „Partyfreunde, wir haben ein Problem. Für den nächsten Song brauchen wir 150 Prozent Stimmung.“ Na, ob das am Abend des dritten Closing-Tags im Megapark noch drin ist? Auf jeden Fall! Das Publikum enttäuschte Isi Glück nicht und holte für den Song „Chaos im Kopf“ nochmal alles aus sich heraus.

Und damit beeindruckte das Partyvolk die Sängerin so sehr, dass sie für eine Zugabe nochmal zurück auf die Bühne kam. Und das, obwohl es für Isi Glück direkt nach dem Konzert eigentlich einen sehr engen Zeitplan hatte, wie sie unseren Mallorca-Reporterinnen vor ihrem Auftritt erzählte. „Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber warum nicht?“ sagte sie zu ihrem Publikum. Die Partygäste wohl auch nicht, dennoch gaben sie für Isis letzten Song des Jahres auf Mallorca „Mein Leben ist ein Club“ noch einmal alles.