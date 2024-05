Mallorca: Ballermann-Stars feiern im Megapark – doch niemand erkennt sie

Seit Jahren zählt der Megapark auf Mallorca zum absoluten Partytempel für alle Ballermann-Touristen. Tausende Feierwütige lassen dort tagtäglich die Sau raus und stoßen zu den Hits von Mickie Krause, Isi Glück, Lorenz Büffel und Co an. Doch nicht für alle ist das Feiern an der Playa de Palma ohne Weiteres möglich.

Die Ballermann-Stars selbst können nämlich nicht einfach in den Megapark gehen, ohne dort von jedem Besucher direkt erkannt zu werden. Zwei Partyschlager-Sänger haben sich daher etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um sich wenigstens ein paar Stunden unentdeckt unter das Partyvolk zu mischen.

Mallorca: Ballermann-Stars mitten im Megapark

Darauf muss man erst einmal kommen. Ballermann-Stars Isi Glück und Julian Benz greifen tief in die Trickkiste und verkleiden sich kurzerhand, um inkognito im Megapark zu feiern. In roten Overalls und den aus der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ bekannten Dali-Masken stehen sie mitten in der Menge und feiern mit.

Auf Instagram veröffentlichen die beiden Partyschlager-Sänger im Anschluss ein Video von der Aktion. Und tatsächlich: Es scheint kein einziger Besucher zu ahnen, dass sie gerade mit Isi Glück und Julian Benz anstoßen und feiern. Ihre Fans reagieren dabei deutlich auf die Aktion der beiden.

Mallorca: Aktion sorgt für Lacher

In den Kommentaren werden Isi Glück und Julian Benz für diese Aktion gefeiert. Zahlreiche Instagram-Nutzer freuen sich darüber, dass die Zwei auf diesem Wege ungestört Party machen konnten. Zumindest ohne ständig nach einem Autogramm oder einem Foto gefragt zu werden.

In Zukunft sollten die Megapark-Besucher also nach auffälligen Verkleidungen und Maskierungen Ausschau halten. Wer weiß, vielleicht stecken ja wieder Isi Glück und Julian Benz darunter?