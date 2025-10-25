Voll bis unters Dach – Capital Bra zum ersten Mal auf Mallorca

Exakt achtundzwanzig Minuten, von 23.03 Uhr bis 23.31 Uhr, dauerte die Überraschung. Am 25. Oktober stand der Berliner Rapper Capital Bra zum ersten Mal auf einer Bühne am Ballermann auf Mallorca. Überhaupt auf einer Bühne in Spanien, wie er zuvor selbst verkündete.

An der Playa de Palma feiert man derzeit das traditionelle Closing, der große Stargast im Megapark ist in diesem Jahr Capital Bra (wir berichteten). In Deutschland hatte er innerhalb von nur drei Jahren 22 Nummer Eins Hits. Zurück nach Mallorca: Die typische halbe Stunde zu spät – der Auftritt im Megapark war für 22.30 Uhr geplant. In der Partylocation ist das wahrlich keine Seltenheit. Man verfolgt das Ziel, dass die Gläser noch einmal gefüllt werden, bevor die große Show beginnt. Dann war es so weit. Unsere Reporter waren bei dieser Premiere auf Mallorca im Megapark dabei.

Capital Bra scheint Auftritt im Megapark zu genießen

Der ganze vordere Bereich (VIP-Bereich) im Megapark war wie gewünscht in Weiß gekleidet. Und auch der Rapper hatte ein weißes T-Shirt an, als er die Bühne betrat. Die Megapark-Arena war an diesem Freitag (24. Oktober) voller als am Abend zuvor, dem ersten offiziellen Tag des Closings im Megapark am Ballermann. Denn mit Capital Bra hat der Megapark einen echten Superstar zum 25. Jubiläum des Closings hier an die Playa de Palma geholt.

Dass Rap und der Ballermann funktionieren, hat die Playa in diesem Jahr bereits zur Genüge bewiesen. Und auch an diesem Abend scheinen viele hier eigens für ihn in den Megapark gekommen sein. Das Publikum war – wenn man den Pegel an Alkohol um diese Uhrzeit beachtet – sehr textsicher. Capital Bra selbst scheint seinen Auftritt genossen zu haben. Immer wieder sprach er Feiernde in der ersten Reihe direkt an, verteilte Handshakes und High Fives. Zwischendurch rank der gebürtige Russe Wodka-Shots auf der Bühne. Die Stimmung: mehr als gut.

Premiere auf Mallorca! Der Rapper Capital Bra stand zum Closing am Ballermann auf der Bühne. Und sorgte hier für Aufsehen. Foto: Sarah Fernández/ DerWesten

Für Verwirrung sorgte der Rapper kurz nach seinem Song „Roli Glitzer Glitzer“. Zwar zog er der Tradition gemäß zu diesem Song sein Oberteil aus – als der Song vorbei war, war es auch mit der Show vorbei. Plötzlich ertönte „Ohne mein Team“ von RAF Camora – Capital Bra war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf der Bühne.