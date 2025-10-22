Mallorca-Star Lorenz Büffel mit emotionalen Worten – „Ist das Herz“

Kaum zu glauben: Der Ballermann-Star Lorenz Büffel feiert in der nächsten Saison sein 20-jähriges Mallorca-Jubiläum. In dieser Zeit hat sich natürlich einiges getan. Mittlerweile ist er nicht nur im Sommer auf der spanischen Insel, sondern lebt dort dauerhaft mit Frau und Kindern.

An seinem Alltag auf der Insel durften seine Fans und alle interessierten Zuschauer auf ganz besondere Weise teilhaben. Denn der Mallorca-Star und seine Familie wurden von Kameras begleitet. Das Ergebnis: Eine eigene Soap mit dem Namen: „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer“. Mit unseren Mallorca-Reportern hat er über die Sendung gesprochen und fand dabei emotionale Worte.

Mallorca-Star mit Worten, die ans Herz gehen

Es ist wahrlich keine Seltenheit mehr, dass Mallorcas Ballermann-Stars einen Weg ins Fernsehen finden. Ikke Hüftgold ist beispielsweise regelmäßig im TV präsent. Des Weiteren gibt es in diesem Jahr ein „Big Brother“ im Ballermann-Style. Sprich: Größen wie Mia Julia, Julian Sommer, Rumbombe und Marc Eggers werden 57 Stunden zusammengepfercht. Kommentiert wird das Ganze vom Mallorca-Künstler Jens „Knossi“ Knossalla höchstpersönlich. Lorenz Büffel dagegen hat gleich eine komplett eigene Sendung bekommen. Diese legt den Fokus auf den Spagat zwischen Bühne & Alltag, Familienleben, Emotionen, aber auch hinter den Kulissen von Auftritten, Planung und Projekten.

Die erste Staffel „Die Büffels“ ist abgedreht – lief bereits im August bei Kabel1 (und jederzeit auf Joyn). Doch was hat die Soap dem Mallorca-Star gebracht? Fernab des finanziellen Aspektes natürlich. „Also mir hat das gebracht: Die Etablierung meiner Frau Emily, die ich ja auch in diese Welt gezwungen habe“, gibt er im Interview offen zu und führt weiter aus: „Emily hat in New York studiert, Emily wollte nach Amsterdam gehen, Emily wollte in die Eventbranche, wo sie auch schon so halb über Festivals drin war. Und dann hat sie den ‚Büffelmann‘ kennengelernt und ist mit einem Stimmungssänger auf Mallorca hängengeblieben und hat jetzt zwei Söhne“, fasst Lorenz Büffel zusammen. Stellt aber auch sofort klar, dass seine Frau keineswegs unglücklich ist.

Jedoch wollte er in der Sendung bewusst zeigen, was seine „Lady dahinter“ macht, auf die er sehr stolz ist – das hört man bei jedem Wort des Mallorca-Sängers sofort heraus. „Die [Emily] macht meines Erachtens das meiste. Nämlich: Sie ist das Hirn, sie ist die Familie, sie ist das Herz, sie hält alles zusammen. Sie hat mich vom Rock’n’Roll weggebracht, sie hat mich von der Partyszene weggebracht, sie hat mich vom Bierchen davor und danach weggebracht. Und hat mich dazu gebracht, täglich um 7 Uhr aufzustehen, meinen Sohn zur Schule zu bringen, danach zu Hause zu sein und den ersten Fokus auf die Familie zu setzen“, schwärmt der Mallorca-Star. Er sei einfach glücklich, dass er Emily kennenlernen durfte.

Lorenz Büffel zeigt mit seiner TV-Soap, dass hinter dem lauten Ballermann-Star auch ein Familienmensch steckt, der seinen Platz gefunden hat. Zwischen Party, Palmen und Papa-Alltag hat er auf Mallorca offenbar genau das Leben gefunden, das ihn wirklich glücklich macht.