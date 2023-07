Mallorca-Star Lorenz Büffel dreht auf dem Meer: Plötzlich ergreift eine Welle sein Boot

Wo er auch hingeht, ist Party angesagt: Mallorca-Star Lorenz Büffel ist aus der Welt des Partyschlagers nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie „Der Zug hat keine Bremse“, „Johnny Däpp“ oder „Trinken ist auch Sport“ heizt der 44-Jährige den Feierwütigen am Ballermann regelmäßig ein.

Regelmäßig bringt der Mann mit der Büffelmütze neue Lieder an den Start. Seinen neuesten Hit namens „Arielle“ singt er gemeinsam mit seinem Kollegen Julian Sommer. Zu dem Song gibt es sogar eine kurze Choreografie, die beide Mallorca-Stars gerne an den verschiedensten Orten zum Besten geben. Das neueste Video samt Tänzchen ist allerdings nichts für schwache Nerven.

Mallorca-Star Lorenz Büffel führt Tänzchen auf

Es scheint ein neuer Trend am Ballermann zu sein: Immer mehr Sängerinnen und Sänger führen kleine Tänzchen zu ihren Songs auf. Meistens wird die kurze Choreografie beim Refrain des jeweiligen Liedes aufgeführt. Damit die Fans die Schritte und Bewegungen lernen können, führen die jeweiligen Künstler die auf Instagram und Co. vor.

So auch „Goodbye Deutschland“-Star Lorenz Büffel. Gemeinsam mit Schlager-Kollege Julian Sommer hat er sich nämlich ein Tänzchen zu deren Hit „Arielle“ überlegt. Auf einem kleinen Boot führen sie diesen nun auf. Doch wie es scheint, haben sie die Rechnung ohne den Wellengang gemacht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schlager-Stars gehen fast über Bord

Die Wellen haben es an diesem Tag nämlich in sich. Da schippern Lorenz Büffel und Julian Sommer also über das Mittelmeer und führen ihre Choreografie auf. Festhalten können sie sich dabei nicht. Schließlich brauchen sie ihre Arme ja zum Tanzen.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Von Anfang an sieht die Aktion ziemlich wackelig aus. Und tatsächlich kommt es bei Lorenz Büffel zu einer Situation, in der er ins Taumeln kommt. Der 44-Jährige kann sich aber noch rechtzeitig abstützen und verhindert somit einen Bauchplatscher ins kühle Nass. Glück gehabt!