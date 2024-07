Mallorca: Jürgen Milski öffnet Hotelzimmertür – doch da liegt schon jemand

„Unglaublich, was hier so alles rumliegt.“ Das sind die Worte von „Big Brother“-Legende und Mallorca-Superstar Jürgen Milski, die eigentlich noch dezent untertrieben sind, bedenkt man, was der 60-jährige Kölner vor seinem Hotelzimmer finden musste.

Doch beginnen wir von vorne. Jürgen Milski weilt derzeit auf Mallorca. Und wie man den fleißigen TV-Star kennt, nicht nur zum Spaß. Nein, der Kölner ist natürlich zum Singen dort, rockt den altehrwürdigen Bierkönig.

Mallorca-Star Jürgen Milski und die Hinterlassenschaften der letzten Nacht

Doch wer viel arbeitet, muss sich auch mal ausruhen dürfen, und das tut Milski in seinem Hotelzimmer. Als er dieses jedoch am Samstag verlassen wollte, traute er seinen Augen kaum. So lag direkt vor seinem Zimmer ein junger Mann, schlief selig den – mutmaßlich alkoholgeschwängerten – Schlaf der Gerechten.

Das musste der Malle-Sänger natürlich auch seinen Fans bei Instagram zeigen, und so schnappte er sich sein Smartphone und nahm seine Followerinnen und Follower mit auf die Reise durch die Untiefen des Partytourismus. „Ich zeige euch jetzt mal, was bei mir vor der Hotelzimmertür liegt“, flüstert Milski in dem Video.

„Der hat wohl heute Nacht sein Hotelzimmer nicht mehr gefunden“

Und so dürfen sich auch die Fans an dem selig schlummernden, jungen Mann in kurzer Hose und T-Shirt erfreuen, der mitten im Gang auf dem Boden liegt. „Der hat wohl heute Nacht sein Hotelzimmer nicht mehr gefunden“, scherzt der Musiker. Und so bleibt nur zu hoffen, dass der junge Mann nicht zu Rückenproblemen neigt. Die dürften nach der Nacht nämlich sicher nicht besser geworden sein.

