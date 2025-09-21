Jürgen Drews erhält Angebot für Bühnen-Comeback auf Mallorca – Antwort ist eindeutig

Ein König, der in seinem Reich nicht mehr auftritt und auch schon seit Langem hier nicht mehr lebt – die Schlager-Legende Jürgen Drews und seine ehemalige Zweitheimat Mallorca. Jürgen Drews bespielte fast 50 Jahre den Ballermann auf Mallorca. Seine Karriere begann 1978 mit einem Auftritt in der „Rutschbahn“. „Arenal! Das Zentrum der Putzfraueninsel! . Das war schrecklich dort. Ich wolle sofort wieder zurück nach Ibiza.“ Dort hatte Drews damals ein Haus.

Mitte der 80er Jahre folgten dann mehrere Auftritte pro Jahr im Oberbayern, zwischen April und Juni und im September. Seine letzte künstlerische Heimstätte an der Playa de Palma war die Bühne im Megapark, auf der der selbst ernannte „König von Mallorca“ seit 2007 stand. Im Oktober 2019 trat er hier zum letzten Mal auf. Einige wünschen sich den Schlager-Sänger zurück auf die Bühne. Ein unerwartetes Comeback gab es mit der Rückkehr des selbst ernannten „König des Partyschlagers“ Michael Wendler auf Mallorca bereits. Kehrt nun auch ein zweiter König zurück?

Jürgen Drews kommt nach Mallorca

Erst vor kurzem erzählten die Drews in München, dass sie ihr Haus in Santa Ponça auf Mallorca verkaufen würden (wir berichteten). Schon seit Jahren brauchen sie das Anwesen im Südwest der Insel nicht mehr. Eine Rückkehr der „Königs von Mallorca“ scheint damit final ausgeschlossen zu sein, oder? Nicht ganz!

Denn in nur wenigen Tagen reisen Jürgen Drews und seine Frau Ramona in die einstige Heimat – zum 30. Geburtstag ihrer Tochter Joelina. Am 27. September feiert sie diesen auf Mallorca – auf Wunsch der Tochter sind Mama und Papa dabei.

Und tritt er noch einmal auf? Nach Informationen dieser Redaktion gab es intensive Bemühungen des Megaparks, den König noch für einen kurzen Auftritt auf die Bühne zu bitten. Doch die Verhandlungen kamen zu keinem Abschluss. Angeblich klappt es aus gesundheitlichen Gründen nicht. Um so verwunderlicher, dass Drews beim Wiesn-Anstich in München auf den Festzeltbänken stand und fit wirkte mit einer Maß in der Hand. Möglich aber auch, dass sich Megapark und Drews finanziell nicht einig wurden. So bot der Partykomplex dem Sänger wohl sein altes Gehalt an: 10.000 Euro. Allerdings nicht für einen ganzen Auftritt, sondern lediglich für drei Songs.

Die Megapark-Macher hatten sich seit 2022 bemüht, ihren einst wichtigsten Act wieder auf die Bühne zu bitten. Vergeblich. Drews Fans müssen aber nicht ganz auf ihr Idol verzichten: am 19. September erschien ein Remake von ‚König von Mallorca‘ – gemeinsam mit einem seiner Thronfolger: dem Mann, der bereits mit einer Krone auftritt. Knossi.