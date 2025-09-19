Jürgen Drews zieht auf Mallorca endgültigen Schlussstrich: „Lohnt sich nicht mehr!“

Viele Jahre lang galt Jürgen Drews als die Symbolfigur des Ballermanns. Und auch heute noch ist der Schlagersänger für viele der „König von Mallorca“ – ganz nach seinem eigenen Lied von 1999. Nun scheint der deutsche Sänger aber endgültig mit seiner Zeit auf der spanischen Insel abschließen zu wollen. Sein letzter Auftritt ist mittlerweile sechs Jahre her.

Doch nicht nur das. Gemeinsam mit seiner Frau Ramona möchte er jetzt sein Anwesen in Santa Ponça im Südwesten der Insel verkaufen und damit seiner einstigen Zweitheimat Mallorca auch privat den Rücken kehren.

Die Drews wollen Haus auf Mallorca verkaufen

Jürgen Drews Ehefrau Ramona erklärte beim Oktoberfest von Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus: „Wir haben sogar jetzt vor, unsere Immobilie, die wir auf Mallorca haben, zu verkaufen, weil wir einfach nicht mehr hinkommen. Wir sind eigentlich immer mehr hier und Richtung Berge unterwegs und haben gesagt, das lohnt sich gar nicht mehr“, zitiert sie das „Mallorca Magazin„. Das Paar verbringt mittlerweile deutlich mehr Zeit in Deutschland.

Jürgen Drews trat zwischen 1976 und 2019 am Ballermann auf Mallorca auf. Seither hat es den Schlager-Star nicht mehr oft auf die Insel verschlagen. Auch in der Öffentlichkeit tritt der 80-Jährige nicht mehr so oft auf. Es sei denn, es handelt sich um einen besonderen Anlass.

So trat er auf Heidi Klums „Heidifest“ auf und sang „Ein Bett im Kornfeld“. Am Samstag, den 20. September, wird er im ZDF bei der „Giovanni Zarella“-Show zu sehen sein. Die Show soll Jürgen Drews jahrzehntelangen Schlager-Kollegen und Freund Howarth Carpendale zu seinem 80. Geburtstag im kommenden Jahr ehren. Dieser fürchtet, dass es der letzte gemeinsame Auftritt der beiden Schlager-Legenden sein wird – so berichtet er gegenüber dem „Spiegel„.