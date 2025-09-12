„Macht kein Scheiß mit Brot“: Wie Jo Semola auf Mallorca durchstartet – mit prominenter Unterstützung

„Hi, ich bin Jo und ich backe Brot.“ Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und genau diesem Satz begrüßt Jo Semola seine 376.000 Instagram-Fans in seinen Videos. Egal ob Sauerteig, Roggen oder in süß: Jo ist ein Profi, wenn es um das richtige Mischverhältnis von Mehl, Wasser und Hefe geht. Seine Kreationen sind der Hit, jedes Video geht viral.

Jetzt startet Jo gemeinsam mit seiner Frau Sarah Kim Gries (bekannt aus den Wilde-Kerle-Filmen) auch vor dem Bildschirm durch. Vor knapp zwei Monaten eröffneten die beiden ihre erste Bäckerei auf Mallorca. Wir besuchen sie bei ihrem ersten Pop-Up-Event in Palma und merken sofort: Das Ding ist jetzt schon ein voller Erfolg.

Vom Veranstaltungstechniker zum Brot-Gott

Jo, der leidenschaftliche Brot­bäcker aus Süddeutschland, fand nach Burnout und Depression den Mut, seine leitende Festanstellung als Veranstaltungstechniker aufzugeben und seiner wahren Berufung zu folgen: das Brotbacken. Nach einem Umzug nach Köln 2011 gingen seine Videos plötzlich immer mehr und mehr durch die Decke. Schnell wurde er mit seinen kreativen Rezepten und Spiegel-Bestseller-Backbüchern zu einem der bekanntesten Bread-Ambassadors.

2024 wurde dann ein langer Traum von Jo und seiner Frau Sarah Wirklichkeit: Die beiden brachen ihre Zelte ab und wanderten von Deutschland nach Mallorca aus. „Wir haben das gute Wetter und ein entspannteres Leben gesucht“, verrät uns Jo im Gespräch. „Da wir beruflich aber noch ab und zu nach Deutschland müssen, hat sich Mallorca einfach angeboten.“ Und die beiden sind happy, das merkt man ihnen sofort an. Trotz des ganzen Stresses der letzten Monate, bei dem sie ihre Fans stets auf den sozialen Kanälen mitnahmen, hat sich die Arbeit gelohnt.

Full Proof Bakery Mallorca Foto: Nina Peters

An diesem Tag, fast zwei Monate nach Eröffnung, steht Jo überglücklich in der Full Proof Bakery in Palma und serviert seinen Gästen zwischen weißen und roten Ballons ein Sandwich, das hier so normalerweise nicht gibt. Doch das ist noch nicht alles. Für diesen besonderen Tag haben Jo und Sarah sich berühmte Unterstützung geholt.

Frans, besser bekannt als Welt-DJ „Alle Farben“, steht fast unauffällig in einer rosa Schürze hinten im Laden und belegt die Sandwiches. Mit Hits wie „Fading“ und „Super Girl“ wurde er bekannt, doch vor allem liebt er auch das Kochen. Er sammelt auf seinen Reisen kulinarische Eindrücke aus aller Welt und teilt seine kreativen Rezepte auf den „Alle Farben Kitchen“-Kanälen.

Die Full Proof Bakery bietet aktuell fünf Grundbrote an, aber auch der süße Zahn kommt hier nicht zu kurz. Das Pain au chocolat ist Jo und auch Sarah Favorit – ihre Liebe zu Schokolade betonen sie gerne. Und Jo will noch mehr: „Mein Traum ist es noch größer zu werden. Wir wollen noch mehr Filialen eröffnen, vielleicht sogar auf dem Festland und in Deutschland.“ Letzteres ist gar nicht so einfach, denn Jo hat keinen Meister und darf sich daher in Deutschland offiziell gar nicht „Bäcker“ nennen.

„Macht kein Scheiß mit Brot“

Ohne seine Frau Sarah wäre Jo aber heute nicht, wo er ist. „Es war zwar mein Traum, die Bäckerei zu eröffnen, aber sie hat mir den Anstoß gegeben. Die Rollen waren sofort klar verteilt. Ich backe das Brot, sie übernimmt das Management.“ Und das klappt. Man merkt sofort: Sarah hat alles im Griff. Sie verrät uns: „Die Besucher sind zur Hälfte Fans von uns, zur Hälfte sind es Nachbarn.“ Als wir sie fragen, wie die Konkurrenz denn das ganze findet, muss sie lachen. „Wir haben uns arrangiert. Aber manchmal kommen sie hier vorbei, ’nur zum Gucken‘.“

Foto: Nina Peters

Wer Jo und Sarah und das Brot der „Full Proof Bakery" selbst probieren will, kann jeden Donnerstag und Freitag in der Carrer del Carme 16a im Zentrum von Palma de Mallorca vorbeischauen. „Ich bin eigentlich immer da", verspricht Jo. Das nächste Event steht auch schon in den Startlöchern: „Am 19. Oktober ist hier in Palma wieder Marathon, da versorgen wir die Läuferinnen und Läufer den Tag vorher mit einer Carb-Loading-Party." Bis dahin hält Jo die Stellung im Laden und auf Social Media immer mit folgendem Vorsatz: „Macht kein Scheiß mit Brot."
















