Hollywood-Star Steve Buscemi findet auf Mallorca klare Worte – „Beängstigend“

„Buenas noches, hola“, sagt Steve Buscemi strahlend, als er auf der Bühne des Palau de Congressos in Palma de Mallorca seinen Icon-Award entgegennimmt. Es ist die Eröffnungsgala des 14. Evolution Mallorca International Film Festivals auf der Insel – der Ehrengast und Preisträger an diesem Abend ist der US-amerikanische Hollywood-Schauspieler (wir berichteten).

Nachdem er den Award von seinem Schauspiel-Kollegen, dem Iren Colm Meaney, überreicht bekommen hat – die beiden standen für den Actionfilm „Con Air“ aus dem Jahr 1997 gemeinsam vor der Kamera -, richtet der Hollywood-Star ein paar klare Worte an das Publikum. Er macht damit deutlich, was er von der Politik in seinem Land zu halten scheint, berichten unsere Mallorca-Reporter aus dem Saal.

Hollywood-Star Steve Buscemi zum ersten Mal auf Mallorca

Dann spricht er weiter: „Entschuldigung, das ist der Umfang meiner Spanischkenntnisse. Ihr habt eine wunderschöne Sprache. Wo ich herkomme, in den Vereinigten Staaten von Amerika – befürchte ich – versuchen sie, sie illegal zu machen. Und das ist kein Witz. Es wird beängstigend.“

Das Filmfestival scheint in diesem Moment für ihn genau der richtige Ort für diese Aussage zu sein: „Was ich am Filmemachen liebe, ist, dass es eine Gemeinschaftsarbeit ist. Wir brauchen einander. Es ist mir egal, was die Regierung meines Landes derzeit über Vielfalt sagt. Vielfalt ist etwas Gutes! Sie ist wichtig!“, macht der Hollywood-Star seine Haltung zur aktuellen Trump-Regierung in den USA deutlich.

Der HollywoodStar Steve Buscemi zu Gast beim 14. Evolution Mallorca International Film Festival Foto: Sarah Fernandez/Der WESTEN

Es ist das erste Mal, dass Steve Buscemi auf Mallorca ist. Im Gespräch mit unserer Mallorca-Reporterin erzählt er: „Ich habe einen wunderschönen Spaziergang am Meer gemacht und mag es!“ Am meisten freue er sich darauf, die Menschen hier kennenzulernen. Sowohl auf dem Filmfestival als auch auf der Insel selbst. „Ich habe Menschen von diesem Ort erzählen hören und ich kenne ein paar, die hier leben und es einfach lieben.“

Ob es etwas Besonderes gibt, was er in seiner Zeit auf Mallorca tun will? „Wahrscheinlich Restaurant-Besuche! Ich habe gehört, hier gibt es eine Menge an guten Restaurants und meine Frau Karen hat sie schon ausgeforscht.“ Dann sagt er lachend: „Ich höre immer auf sie, denn sie liebt es zu reisen und erledigt die Recherche-Arbeit und ich verlasse mich einfach auf sie.“