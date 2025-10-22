Schauspieler Henning Baum über Mallorca – „Haben wir im Ruhrgebiet ja auch“

In seiner Rolle in der Serie „Der König von Palma“ wandert der deutsche Schauspieler Henning Baum nach dem Fall der Mauer von Deutschland nach Mallorca aus. Seit den Dreharbeiten für die Serie, die im Jahr 2021 begannen, kommt der gebürtige Essener immer mal wieder auf die Insel.

Dort haben wir Henning Baum beim 14. Evolution Mallorca International Film Festival Ende Oktober getroffen und mit ihm über die Insel gesprochen. Dabei erzählte er, warum es Mallorca so gerne mag und zog eine spannende Parallele zwischen der Insel und seiner Heimat – dem Ruhrpott.

Henning Baum: Das haben Mallorca und der Ruhrpott gemeinsam

„Ich bin immer wieder hier und freue mich hier zu sein – es ist eine tolle Insel. Die Insel ist vor allem etwas Besonderes, weil die Mallorquiner besonders gastfreundliche Leute sind. Sie sind weltoffen, haben einen guten Humor – einen relativ robusten Humor, das haben wir ja im Ruhrgebiet auch“, erzählt der Schauspieler bei der Eröffnungsgala des Filmfestivals auf Mallorca. „Deswegen bin ich gerne hier.“

+++Film-Festival sorgt für Aufsehen – Hollywood-Stars auf Mallorca+++

„Wenn man hier Filme drehen kann, ist das die beste Erfahrung. Es werden ja schon unheimlich viele und auch immer mehr Filme gedreht. Als ich den „König von Palma“ hier gedreht habe, habe ich die Insel überhaupt erstmal kennengelernt, vorher kannte ich sie nicht“, erzählt er mit einem Lächeln.

Der deutsche Schauspieler Henning Baum zu Gast auf dem 14. Evolution Mallorca Film Festival. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Und weiter: „Es gibt eigentlich keine bessere Gelegenheit, Einblick in eine Kultur zu bekommen, als mit den Leuten zu arbeiten und zu drehen. Das ist tatsächlich ein Privileg an meinem Beruf, dass ich dazu immer wieder die Gelegenheit habe. Ob das auf Mallorca ist oder ich war lange in Südafrika – habe da auch Land und Leute kennengelernt, so wie man das als Touristen nicht kennenlernen würde. Insofern wünsche ich mir natürlich, dass ich auch hier mal wieder die Gelegenheit habe zu drehen.“

Mehr Nachrichten:

Für Henning Baum ist es sein erstes Filmfestival auf der Insel. Eingeladen worden er zwar zuvor auch schon, erzählt er, aber es hatte sich nicht ergeben. Umso mehr freut er sich, an diesem Abend auf Mallorca dabei zu sein.