Mallorca-Star DJ Robin legt seine Finanzen offen – „7.900 Euro für 35 Minuten“

Er war der Mann hinter DEM Skandal-Song 2022: Mit „Layla“ eroberte DJ Robin die Ballermann-Bühnen im Sturm und sorgte bundesweit für Diskussionen. Heute zahlt ihm der Mallorca-Megahit nicht nur die Miete, sondern sogar die Rente – und macht ihn zu einem der bestverdienenden Malle-Stars überhaupt.

Dabei begann alles ganz klein: Robin Leutner, wie er bürgerlich heißt, stand zu Beginn seiner Karriere noch ohne Bezahlung hinter dem DJ-Pult. Heute kassiert er Summen, von denen er damals nicht einmal zu träumen wagte – und spricht nun ganz offen über sein Einkommen.

Mit Mallorca-Hit brachte DJ Robin von 0 Euro zur Mega-Gage

„Meine erste Gage als DJ, auf der Veranstaltung eines Faschingsvereins, in dem ich auch Mitglied war und wo meine Eltern noch mit mussten, war tatsächlich null Euro“, erinnert sich der Musiker im Gespräch mit „Bild“. Damals gab es für ihn in Diskotheken höchstens 200 bis 500 Euro pro Nacht. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. „Heute beträgt meine Regelgage 7.900 Euro für 35 Minuten“, verrät DJ Robin stolz.

Auf Mallorca tritt er rund 40 Mal im Jahr auf, dort drückt die hohe Frequenz allerdings die Gage etwas nach unten. „Das ist mehr als Stammkunde zu sehen, wodurch die Gage pro Auftritt geringer ist“, erklärt er. Trotzdem bleibt die Kasse prall gefüllt – und das vor allem durch die immer noch sprudelnden Einnahmen von „Layla“.

Ein Hit zahlt die Rente

Denn der Song ist für DJ Robin ein wahrer Goldesel. Jährlich kommen GEMA-Gebühren hinzu, weil er und Sänger Schürze den Ballermann-Kracher selbst geschrieben haben. 2023 lag sein Gesamtumsatz bei satten 700.000 Euro! Im Durchschnitt bleiben ihm 28.700 Euro pro Monat – nach Abzug aller Kosten, aber vor Steuern. In der Hauptsaison verdient er sogar zwischen 60.000 und 70.000 Euro monatlich.

Doch auch die Ausgaben sind nicht zu unterschätzen. „Die Off-Season gibt es bei mir, weil ich nicht so viel Après-Ski mache. Ich würde schätzen, dass es im Winter 90 Prozent weniger Verdienst sind als im Sommer“, sagt Robin. Reisekosten, Technik und Agentur summieren sich auf Tausende Euro pro Monat. Allein die Veranstalter müssen zusätzlich 850 Euro Reisekosten pro Auftritt zahlen.

Trotzdem bleibt am Ende ein finanzielles Polster, das DJ Robin clever nutzt. „Ich plane langfristig, schmeiße kein Geld raus, sondern investiere sinnvoll. Wir haben uns ein Eigenheim gekauft, damit ich später keine Miete zahlen muss. Außerdem zahle ich in eine private Altersvorsorge, da ich als Selbstständiger keine klassische Rente bekomme“, erklärt er. Und mit „Layla“ im Rücken scheint er sich über die Zukunft ohnehin keine Sorgen machen zu müssen – der Skandal-Song hat sich längst als seine persönliche Lebensversicherung entpuppt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.