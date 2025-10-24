Mallorca feiert Saison-Finale – Mia Julia bringt Megapark zum Beben

Die Nachricht sorgte Anfang der Saison für ein wahres Beben auf Mallorca: Die Ballermann-Prinzessin Mia Julia wechselte vom Bierkönig zur unmittelbaren Konkurrenz, nämlich in den Megapark (wir berichteten).

Schneller als den meisten lieb ist, ist die Saison auf Mallorca auch schon vorbei. Mia Julia stand am Donnerstagabend (23. Oktober) erstmals bei den Closings auf der Bühne des Megaparks statt des Bierkönigs. Unsere Reporterinnen waren bei ihrem Auftritt dabei.

Mia Julia bringt beim Closing den Megapark zum Beben

Neben freudigen Glückwünschen wurden auch schnell Bedenken geäußert, als fest stand, dass Mia Julia in den Megapark wechselt. Während die Partymeute im Bierkönig ohne Eintritt mit Mia Julia abgehen konnte, mussten sie in dieser Saison Geld hinlegen, um die Sängerin im unteren Bereich des Megaparks sehen zu können. Ende Oktober steht fest: Die Fans kamen und zahlten bereitwillig Eintritt, um zusammen mit Mia Julia im Megapark abzufeiern. Das wird einmal mehr am besagten Donnerstagabend deutlich.

Während der obere Teil des Megaparks gegen 22 Uhr merklich leerer wurde, sammelten sich vor dem Eingang zum unteren Bereich die Menschenmassen. Als die Ballermann-Sängerin kurz vor 23 Uhr die Bühne betrat, platzte der Raum beinah aus allen Nähten – die Stimmung brodelte. Mia Julia stürmte mit voller Energie auf die Bühne – knapp bekleidet wie immer. Von der ersten Sekunde an sucht sie den Kontakt zum Publikum: Sie singt, tanzt, flirtet, schreit und lacht – immer mit dieser Mischung aus Partyqueen und „Mädchen von nebenan“.

Foto: Vanessa Schubert/ DerWesten

Mischung aus Konzert, Festival und Riesenparty

Bei den Songs „Wow“ oder „Bring mich nach Hause“ verwandelt sich der ganze Club in ein Meer aus erhobenen Armen. Mia Julia feuert die Menge immer wieder an, schreit ins Mikro: „Seid ihr bereit?“ oder „Mallorca – ihr seid die Geilsten!“ Zum großen Finale wird erneut der Song „Bring mich nach Hause“ gespielt – samt Konfetti-Regen. Die Stimmung war elektrisierend, laut, schweißtreibend – eine Mischung aus Konzert, Festival und Riesenparty. Am Ende waren alle heiser, durchgeschwitzt, aber glücklich – so wie Mia Julia selbst, das war deutlich zu sehen.

Im Interview mit den Mitarbeiterinnen des Megaparks bestätigt Mia Julia, was während der Saison bereits offensichtlich wurde: „Es war von Tag eins eigentlich, super gut aufgenommen, alle super süß. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl.“ Die komplette Mallorca-Saison sei für die Ballermann-Künstlerin ein Highlight gewesen. „Dass wirklich meine Community, die ganzen Leute, mit rüber gepilgert sind durch den Wechsel und so – da hatten glaube hier und da welche Bedenken, ob das so klappt. Aber es hat geklappt, es war jedes Mal rappel voll“, schwärmt Mia Julia in der Instagram-Story des Megaparks.

Mit ihrem Auftritt im Megapark hat Mia Julia gezeigt, dass sie auch nach dem Wechsel nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. Die Fans kamen, feierten und sorgten für den passenden Abschluss einer intensiven Saison auf Mallorca.