Mallorca-Star Calvin Kleinen ehrlich: Das hält er von Bruder Marvins „Sommerhaus“-Teilnahme

Lange haben Reality-TV-Fans darauf gewartet: Seit Mitte September läuft endlich wieder „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Und schon in den ersten Folgen ging es ordentlich zur Sache – zwischen den Kandidaten flogen ordentlich die Fetzen.

Kein Wunder, schließlich bietet der Cast wieder mal ordentlich Futter. Unter anderem sind in diesem Jahr auch Marvin Kleinen und seine Freundin Jennifer Degenhart mit von der Partie. Unsere Redaktion hat Marvins Bruder Calvin Kleinen auf Mallorca getroffen und ihn gefragt, was er zu der „Sommerhaus“-Performance seines Bruders sagt.

„Mein Bruder, der ist ein guter Junge“

Im „Sommerhaus“ fallen Marvin und Jennifer bisher weniger durch Streitereien mit den anderen Kandidaten auf – viel mehr knisterte es zwischen den beiden selbst. Es gab ordentlich Zoff, Tränen flossen und es kam zu einem kleinen Versöhnungstechtelmechtel im Bett der beiden. Kurz gesagt: Das Paar polarisiert.

Marvins Bruder Calvin verfolgt die Sendung bisher eher sporadisch. „Ich habe bis jetzt nur die erste Folge geguckt“, erklärt der Mallorca-Musiker. Dennoch steht er vollkommen hinter seinem jüngeren Bruder: „Also mein Bruder, der ist ein guter Junge, das sieht man eigentlich auch“, macht Calvin deutlich und fügt hinzu: „Ja, die schlagen sich okay.“ Und wie sieht es bei Calvin selbst aus? Hätte er mit der richtigen Frau Lust auf eine Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“?

„Ja, das ist so ein Format, da hätte ich schon noch Bock drauf, weil das einfach so asozial ist. Das fände ich geil“, erzählt er begeistert. Auch Wünsche, wer mit ihm im „Sommerhaus“ sitzen soll, hätte Calvin. „Ich hätte auch noch mal Bock, so auf so einen älteren Cast weißt du, wo nicht so viele junge Reality-Leute sind und so, die finde ich immer langweilig, weil ich finde das immer geiler, wenn die Erwachsenen so unseriös sind“, schmunzelt der Mallorca-Star. Ob Calvin wohl bald wirklich im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen sein wird, wenn es in der Liebe läuft? Man darf gespannt bleiben…