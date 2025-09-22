Mallorca-Star Calvin Kleinen rechnet mit Reality-TV ab – HIER würde er niemals teilnehmen

Calvin Kleinen zählt wohl zu den bekanntesten Reality-TV-Stars Deutschlands. Nebenbei konnte er sich auch einen Namen als Ballermann-Star machen. In dieser Mallorca-Saison steht Calvin regelmäßig im Bierkönig auf der Bühne. Für Reality-Formate bleibt da kaum noch Zeit – doch darüber scheint der 33-Jährige alles andere als traurig zu sein.

Im Interview mit unserer Redaktion rechnet Calvin nun mit dem Reality-TV ab. Vor allem ein Format ist für ihn dabei ein absolutes No-Go.

„Hab die coolsten Formate durch“

Calvin ist mittlerweile ein alter Hase im Realität-Business. Unter anderem war er bereits in Formaten wie „Kampf der Realitystars“, „Temptation Island“ oder „Ex on the Beach“ zu sehen. So wirkliche Traumformate für die Zukunft hat der Mallorca-Star aber mittlerweile nicht mehr.

„[Die] gibt es echt nicht mehr, weil ich hab die coolsten Formate durch“, erklärt er uns im Gespräch. Besonders ein Format wäre für Calvin absolut gar nichts: Das Dschungelcamp. Während sich so manch anderer Reality-Star um eine Teilnahme reißen würde, winkt Calvin dankend ab.

Dschungelcamp? Niemals!

„Dschungel ist halt ein Format, du gehst da rein, du wirst halt da voll gequält, fünf Zigaretten am Tag, scheiß Essen“, macht Calvin deutlich. Dating-Formate wären hingegen bisher immer cool gewesen. „Dating hat halt mehr Bock gemacht, weil du hast da alles so cooles Wetter, Weiber und so“, erzählt der Mallorca-Star offen.

Aktuell scheint Calvin aber mit seinem Leben so, wie es ist, sehr zufrieden zu sein. Für die Zukunft ist der Ballermann-Sänger wunschlos glücklich. „Es kann alles so bleiben, wie es ist. Wenn es besser wird, ist es auch geil, wenn es so bleibt, ist auch geil. Ich bin happy“, erzählt er. Mit seinen Auftritten auf Mallorca scheint Calvin jedenfalls genau sein Ding gefunden zu haben.