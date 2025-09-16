Bürgergeld-Empfängerin Carola bringt Ballermann-Song raus: „Staat zahlt den Suff“

Carola, bekannt aus der RTL2-Reportage „Armes Deutschland“, peilt jetzt eine völlig neue Karriere an: Sie will Ballermann-Star werden. Gemeinsam mit YouTuber „Der Marc“ veröffentlicht die Kölnerin ihr erstes Mallorca-Lied „Carola Armes Deutschland“.

Der Refrain spielt mit drastischen Bildern und Sprüchen über Bürgergeld und Dauerurlaub. Im Video, das am Montag (15. September) auf „Der-Marc-TV“ erschienen ist, tanzt Carola mitten in der berühmten Schinkenstraße – laut Marc wurde sie dort von zahlreichen Fans erkannt. Auch das Video zählt inzwischen schon 25 Tausend Aufrufe. Zwischen Bierkrügen und Palmen inszeniert sie sich als selbstironische Partyqueen, die kein Blatt vor den Mund nimmt.

„Deutscher Staat zahlt den Suff“

Das Ziel ist klar: Carola will den Sprung von der Sozialdoku auf die Ballermann-Bühne schaffen. Mit einem Manager, einem fertigen Musikvideo und einer wachsenden Fanbasis will der Reality-Star bald zur festen Größe in der deutschen Partyszene werden – auch wenn die Kommentare unter dem Video das heiß diskutieren.

Mit Zeilen wie „Ich bin arbeitslos und frei und heute Nacht bin ich dabei.“ und „Ich bin der Traum für alle Männer und ich schlafe gerne länger. Der deutsche Staat zahlt mir den Suff und Mallorca ist ein Puff.“ wollen Carola und Marc vor allem eins: Aufmerksamkeit erregen. Und der Plan geht auf.

+++ „Armes Deutschland“-Star Carola trauert um ihren Ex-Mann – „Hat mich tierisch getroffen“ +++

„Arbeitslos und frei? Ein Schlag ins Gesicht für alle, die täglich 8 und mehr Stunden arbeiten und Steuern zahlen müssen, um diesen Menschen das zu ermöglichen.“ schreibt Christin Lakomy unter Marcs Video. Kommentare wie „Maximal unangenehm“ und „Noch schlimmer, als ich befürchtet hatte“ reihen sich ein.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch es gibt auch Befürworter des neuen Songs. „Caro tat es gut, und das sah man ihr auch an“, schreiben Fans unter dem Video. Userin Mala424 findet sogar, es gäbe schlechtere Songs am Ballermann. „Wenn durch dieses „Lied“ Einnahmen entstehen, welche Sie nutzen kann, für eine eigene Wohnung ist das doch super“, fügt sie hinzu.

Marc als Manager: „Bringt uns beiden was“

Im Gespräch mit dem Portal Kukksi erzählt Marc, wie er die 35-Jährige überhaupt gefunden hat: „Ich kannte sie von ‚Armes Deutschland‘ seit Jahren und wohne in der Nähe von Köln. Meine Zuschauer wollten Carola unbedingt in meinem Format Klartext-Marc sehen. Die Produktionsfirma wollte mir ihre Nummer aber nicht geben. Also habe ich selbst nach ihr gesucht – und plötzlich hatte ich sie am Telefon.“

Inzwischen ist Marc ihr Manager. „Jetzt manage ich sie und setze mich für eine bessere Bezahlung ein. Außerdem wollen meine Zuschauer immer mehr Videos von Carola sehen – das bringt uns beiden was“, sagt Marc gegenüber Kukksi.