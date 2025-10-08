Bierkönig auf Mallorca macht irren Deal klar – das hätte vor der Saison niemand geglaubt

Sensation im Bierkönig auf Mallorca! Der Partytempel am Ballermann hat einen Deal mit der Schlager-Legende Heino ausgehandelt, den es so zuvor noch nie gegeben hat. Wie der Bierkönig gegenüber der „Bild“ bestätigte, hat der Kult-Biergarten an der Playa de Palma den Vertrag mit der Schlager-Legende Heino verlängert. Bis dieser 100 Jahre alt ist!

Im Konkreten wäre das das Jahr 2038. Auf der Webseite des Kult-Schlagersängers findet sich bereits ein Termin für den 25. April 2038 um 21 Uhr im Bierkönig auf Mallorca. Streng genommen wäre Heino da noch keine 100 Jahre alt – schließlich feiert der gebürtige Düsseldorfer am 13. Dezember seinen Geburtstag. Doch der Name des Termins macht klar, was noch alles hinter diesem geplanten Ereignis streckt.

2038 an der Playa – feiern Heino und der Bierkönig gemeinsam Geburtstag?

„100 Jahre Heino – 50 Jahre Bierkönig Mallorca“, bei der Veranstaltung soll gleich ein Doppel-Jubiläum gefeiert werden. Denn im Jahr 1988 – als Heino bereits kurz vor seinem fünfzigsten Geburtstag stand – wurde der Bierkönig auf Mallorca eröffnet. Doch es sollte noch eine Weile dauern, bis der Schlager-Star auch auf dieser Bühne stehen sollte.

Heino im Bierkönig auf Mallorca Foto: Nina Peters

Erstmals in der Saison 2025 trat Heino im Alter von 86 Jahren im Bierkönig auf Mallorca auf. Dabei sorgte er nicht nur bei all seinen Auftritten für ein prallgefülltes Haus. Auch die Stimmung bei den Besuchern sowie bei Heino selbst könnte kaum besser gewesen sein (wir berichteten). Kein Wunder also, dass sowohl Heino als auch der Bierkönig nicht damit aufhören wollen.

Ein Blick in die Vergangenheit: 50 Jahre Bierkönig

Ein Jahr nach der Eröffnung 1988 durch zwei Mallorquiner kaufte der deutsche Unternehmer Manfred Meisel den Bierkönig. Er ließ es umbauen und machte es zu dem Partytempel an der Playa de Palma und dem Kult-Ort für deutsche Urlauber, der er bis zum heutigen Tage ist.

Mit dem Mord am „wahren Bierkönig“ Manfred Meisel, seinem Sohn und der Tierpflegerin im Jahr 1997 wurde der Bierkönig zu einem Ort, an dem nicht nur seit vielen Jahren gefeiert wird, wie an kaum einem anderen Ort auf Mallorca. Seit der Nacht vom 11. auf den 12. November 1997 steht er auch in Verbindung mit einem bis heute ungelösten, mysteriösen Mordfall.