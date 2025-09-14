„Bechern, Bumsen, Business“ – Claudia Obert über Duett mit Heino im Bierkönig

„Holla, die Waldfee“ – was war das denn bitte? Volksmusik-Ikone Heino (86) hat am Samstagabend (13. September) im Bierkönig auf Mallorca gemeinsam mit Trash-Queen Claudia Obert seinen neuen Partysong vorgestellt. Und der hat es wirklich in sich. Während sich der Kult-Sänger sonst eher mit Liedern über Heimat oder Berge beschäftigt, geht es in seinem neuesten Werk um psychoaktive Pilze.

Ja, richtig gelesen. In „Holla, die Waldfee“ singt Heino über bunte Märchenwälder, tanzende Frauen im Rausch – und bringt damit den Laden zum Kochen. Im dazugehörigen Musikvideo beißt Obert (62) in einen Fliegenpilz und erlebt ihren ganz eigenen Zauber-Trip. Und auch zur Premiere im Bierkönig war sie mit dabei – natürlich im Rotkäppchen-Outfit, Tanzeinlage inklusive. Unsere Redaktion war vor Ort und hat kurz vor ihrem Auftritt mit Claudia gesprochen.

„Mich kann so schnell nichts mehr überraschen“

Claudia ist eben Claudia. Als wir sie kurz vor ihrem Auftritt mit ihrem Partner Max und ein paar Freunden treffen, wirkt sie gelassen. Sie verschwindet kurz für einen Boxenstopp in Heinos Umkleide und begrüßt uns dann mit dem üblichen Champagner in der Hand. Was passiert, wenn Schlagerikone und Trash-Queen aufeinandertreffen? „Das bleibt hinter verschlossenen Türen“, schmunzelt Claudia. Aber Heino hätte ihr „den Boden unter den Füßen weggerissen“. Die Details überlässt sie unserer Fantasie.

+++ Skurriles Video von Heino – es gleicht einem Fiebertraum +++

Anstelle von Claudia wären wohl einige Kollegen zunächst etwas irritiert gewesen, wenn Heino anruft und fragt, ob man die Rolle als Rotkäppchen auf Psychedelika übernehmen will. Claudia natürlich nicht: „Mich kann so schnell nichts mehr überraschen in diesem Leben. Aber ich war total geflasht und begeistert.“ Und die Rolle steht ihr, das findet sie selbst auch. „Vor allem Märchen erzählen, das kann ich gut.“

Und Claudia kann noch mehr: Geschäftsfrau sein und Mode machen, Deutschland im Fernsehen unterhalten und nun mit Heino auch noch auf der Bierkönig-Bühne performen. Für eins dieser Dinge entscheiden könnte sie nicht, dafür ist sie einfach zu sehr Lebefrau. „Man muss sich im Leben gar nicht entscheiden.“ Und fügt ganz in Claudia-Manier noch hinzu: „Schon gar nicht nur für einen Mann.“ Ob wir sie jetzt öfter am Ballermann sehen? Gut möglich. „Der Ballermann ist für mich erfunden“, verkündet sie und stimmt textsicher „Johnny Däpp“ von Lorenz Büffel an. „Ich liebe all diese Songs. Bechern, Bumsen, Business, dafür stehe ich.“

Heino + Obert = Trash-Gold auf Mallorca

Damit fügt sich Claudia Obert problemlos in das Bild der Playa an diesem Abend. Als Heino mit einer ordentlichen Verspätung von knapp 45 Minuten endlich die Bühne des „Wohnzimmers Mallorca“ betritt, ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Zwischen Trikots, Bierkrügen und Schunkelei zelebrieren Heino und Obert dann im letzten Song ihre schräge Zusammenarbeit. Das Publikum? Etwas älter als gewohnt, ein paar Heino und Claudia-Ultras finden wir in der ersten Reihe. Der Rest: Teils irritiert, teils begeistert – aber garantiert nicht gelangweilt.

Die Kombination aus Volksmusik-Legende und Reality-Star hat schon im Vorfeld für reichlich Diskussionen gesorgt. Drogenverherrlichung oder nur ein Scherz? Heino selbst winkt gegenüber der „Bild“ den Drogen ab und auch Claudia Obert sieht das ähnlich: „Ich war eher high vom Gesang – nicht vom Pilz.“