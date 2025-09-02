Mallorca-Influencer warnt Urlauber – „Einfach nur ekelhaft“

Wenn es einen Ballermann-Experten auf Mallorca gibt, dann wohl ihn: Malle-Influencer Bierdrian. Der 27-Jährige kommt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz – doch die Sonneninsel ist sein zweites Zuhause.

Seit rund zweieinhalb Jahren teilt er auf Instagram und TikTok regelmäßig Videos rund um das Thema Mallorca. Und das mit Erfolg: insgesamt 34.400 hat Bierdrian auf Instagram bereits mit seinem Content überzeugt. Im Interview mit unserer Redaktion plaudert der erfolgreiche Influencer über seine Erfahrungen am Ballermann – die sind allerdings nicht immer positiv.

Mallorca-Influencer spricht über Schattenseiten

Bierdrian ist am Ballermann ein bekanntes Gesicht. Mit seinen Videos sorgt er bei den Mallorca-Urlaubern stets für gute Laune. Er selber ist schon seit Jahren großer Fan des Partyorts auf der spanischen Insel und kennt den Ballermann wie seine Westentasche.

Doch neben dem fröhlichen Feiern kommt es vor Ort auch hin und wieder zu unschönen Vorfällen, wie uns Bierdrian im Interview verrät: „Es kommen viele Leute aus meiner Community und erzählen mir, dass ihre Handys oder Portemonnaies geklaut wurden. Damit kann man hier schlechte Erfahrungen machen und das wird auch von Jahr zu Jahr schlimmer.“ Und nicht nur in Sachen Diebstahl sollte man an der Playa de Palma als Urlauber aufpassen.

„Ist einfach nur ekelhaft“

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Ballermann-Urlauber gerne auch das ein oder andere alkoholische Getränk gönnen. Doch wenn man am Strand durstig werden sollte, dann darf man einen ganz bestimmten Fehler nicht machen.

„Man sollte mit den Getränken aufpassen, die am Strand verkauft werden. Der Sangria wird ja beispielsweise in den miserabelsten Ecken zusammengemischt. Das sieht alles schön und gut aus, wenn sie dir das am Strand servieren. Aber die verlangen manchmal ja auch utopische Preise. Wie die Getränke gemacht werden, ist einfach nur ekelhaft“, so Bierdrian.

Der Malle-Influencer hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Urlaubern solch wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben. Schließlich soll man am Ballermann ja unbeschwert feiern können. Seine Community dankt es ihm.