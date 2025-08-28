Ballermann-Star Finch mit Ekel-Warnung an Mallorca-Urlauber – „Es ist sehr gefährlich“

Der Rapper Finch gehört wohl zu den angesagtesten Stars am Ballermann auf Mallorca. Nach einer zweijährigen Pause ist der „Abfahrt“-Künstler an der Playa zurück und steht jetzt wieder regelmäßig auf der Bühne im legendären Megapark – mit Vollgas, wie man es von ihm kennt (wir berichteten).

Jetzt macht Finch aber mit etwas weniger Partylaune auf sich aufmerksam. In den sozialen Netzwerken warnt er seine Fans eindringlich davor, zu sorglos am Ballermann ins Meer zu springen. Beim Baden an der Playa de Palma hat der Musiker sich nämlich einen echt üblen Infekt eingefangen – und der hat es ganz schön in sich, wie er schonungslos offen berichtet.

„Habe heute den ganzen Tag aus dem Arsch gepisst“

„Geht auf Mallorca nicht ins Wasser!“, ermahnt Finch seine Fans in einem TikTok-Clip. „Es ist sehr gefährlich“, erklärt er weiter. Der Rapper hat sich offenbar beim Baden einen Infekt eingefangen. „Ich habe heute den ganzen Tag aus dem Arsch gepisst“, erzählt er schonungslos ehrlich.

Die Ursache für die Infektion sieht der Mallorca-Star in der mangelhaften Abwasserentsorgung auf der Insel. „Die ganze Scheiße wird ins Meer geleitet und das heißt, wenn hier richtig Betrieb auf der Insel ist, geht natürlich mehr Scheiße durch die Toilette ins Meer“, berichtet er und ergänzt: „Und die Leute scheißen ja auch so ins Meer und waschen sich dort die Haare, es ist grauenhaft.“ Besonders schlimm sei es laut Finch am Ballermann 6. „Geht da nicht an den Strand, geht da nicht ins Wasser, es ist gefährlich“, warnt er eindringlich.

Für Finch selbst kam die Warnung definitiv zu spät. Wie er nun gegen die Infektion vorgehen will, verrät er seinen Fans auch noch offen: „Ich werde mir jetzt erstmal ein paar Kohletabletten einfeuern. Also achtet darauf und passt darauf auf.“