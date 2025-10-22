Mallorca-Star Lorenz Büffel über besonderen Saison-Moment: „Großartig“

Der Megapark hat nun das Line-Up für die Closings bekanntgeben (wir berichteten) – damit müssen sich nun auch die hartgesottenen Mallorca-Fans eingestehen: Das Ende der Saison steht kurz bevor, egal wie lang man dieses auch versucht hinauszuzögern.

Der perfekte Zeitpunkt also, um einmal bei den Ballermann-Künstlern nachzufragen, wie die Saison 2025 gelaufen ist. Tim Toupet hat den Anfang gemacht (>>HIER<< mehr dazu). Der Megapark-Künstler Lorenz Büffel hat in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight erlebt. Welches das ist, erzählt er im Interview mit unseren Mallorca-Reportern.

Mallorca: Ballermann-Star plaudert aus dem Nähkästchen

Lorenz Büffel zählt an Mallorcas Ballermann schon eher zu den „alten Hasen“ – beziehungsweise Büffeln. Immerhin feiert der Stimmungssänger in der Saison sein 20. Mallorca-Jubiläum. Der 46-Jährige hat also auf der Insel schon einiges erlebt. Eine Sache aus diesem Jahr dürfte ihm in besonderer Erinnerung bleiben.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei einer seiner Songs aus dieser Saison. „Mann mit Pferdeschwanz“. Der Mallorca-Song ist dabei nicht von null auf hundert geschossen, sondern hat sich langsam, aber sicher seinen Weg gemausert. Und eben dieses Lied wurde auf der Megapark-Bühne von jemand ganz Besonderem performt. „Es ist mit Kurt Krömer einer der geilsten Comedians Deutschlands (Österreich, Schweiz vermutlich auch) auf die Bühne gegangen“, teasert Lorenz Büffel im Interview mit unseren Mallorca-Reportern.

„Cindy aus Marzahn. Mit der ich auch regen Instagram-Kontakt habe. Sie geht auf die Bühne und macht das, was sie machen muss: Nämlich, bringt noch ein bisschen mehr Vielfalt auf die Bühne. Und was macht sie dann? So dritter, vierter Song, performt sie ‚Mann mit Pferdeschwanz‘“, erzählt er ausgelassen.

Sofort seien dem Ballermann-Star die Videos von ihrem Auftritt geschickt worden. „Das ist noch das Krönchen in dieser Saison obendrauf. Dass Cindy aus Marzahn, die echte, singt ‚Mann mit Pferdeschwanz‘. Großartig“, überschlägt sich Lorenz Büffel und fährt fort: „Das ist immer das, was ich sage, diese Nostalgie, die ich so pflege. Diese Vielfalt, die wir haben dürfen, jetzt auch in Hinsicht des Closings mit Capital Bra. Da ist eine Cindy aus Marzahn. Was ist das denn für eine Saison? Die ist doch dermaßen geil. Und es bewegt die Leute, mal eben etwas anderes zu sehen.“