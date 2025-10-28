Mallorca-Urlauber wählen Ballermann-Hit des Jahres – das Ergebnis überrascht

Am Ballermann auf Mallorca wird gesungen, getanzt – und diskutiert. Nämlich dann, wenn es um die wohl wichtigste Frage der Saison geht: Welcher Song ist der Ballermann-Hit des Jahres? Anwärter auf den Titel gibt es auch in diesem Jahr wahrlich viele. Da haben wir unter anderen „Wackelkontakt“ (Oimara, HBz und Luca-Dante Spadafora), „Baila Baila“ (Mickie Krause, Lorenz Büffel, Kings of Günter, Immer Hansi), „Bella Napoli“ (Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys), „Tretboot“ (Almklausi und Der Zipfelbube), „SOS“ (Julian Sommer) oder „3er“ (Frenzy).

Doch welchen Song setzten die Mallorca-Urlauber auf Platz 1? Unsere Reporterinnen haben sich an der Playa de Palma umgehört. Und so viel sei gesagt: Das Ergebnis überrascht.

Mallorca: „Hurensohn“ als Ballerman-Hit des Jahres?

Die Saison auf Mallorca ist vorbei – und das Ende wurde von tausenden Urlaubern bei den Closings am Ballermann zelebriert. Der perfekte Zeitpunkt also, um den Ballermann-Hit des Jahres zu küren. Laut der Deutschen Presseagentur krallt sich den Titel Rumbombe mit seinem Song „Hurensohn“. Der Hit wird durchaus kontrovers diskutiert. Immerhin heißt es im Refrain: „Du kannst heute mal ’ne Pause machen. Mal eine Nacht das Saufen lassen. Doch wer nicht trinkt, ist ein Huren-, ein Hurensohn.“ Unsere Mallorca-Reporterinnen haben an der Playa de Palma bei insgesamt 40 Personen nachgehakt, ob der Song wirklich als Ballermann-Hit des Jahres taugt.

Für die beiden Berliner Girls Maria und Vivien ist „Hurensohn“ definitiv der Ballermann-Hit des Jahres 2025. Auch Andi und Basti aus Amberg geben Rumbombe ihre Stimme. Ebenso Tim aus Gelsenkirchen. Insgesamt sehen sieben der befragten 40 Ballermann-Urlauber „Hurensohn“ in dieser Saison auf dem ersten Platz.

Spät ins Spiel eingestiegen und trotzdem ordentlich abgesahnt hat der Hit „Baby Bell“ von Breitner. Auch wenn dieser erst Mitte August veröffentlicht wurde, halten ihn viele für DEN Ballermann-Hit der gesamten Saison. Besonders bei den Closings wurde er hoch- und runtergespielt. Und auch unsere Mallorca-Reporterinnen bekamen „Baby Bell“ vergleichsweise häufig genannt. Elisa und Selina aus Niederbayern gaben dem Song beispielsweise ihre Stimme. „Mein Ballermann-Hit des Jahres ist eindeutig ‚Baby Bell‘“, erzählt Niklas aus Dresden unseren Reporterinnen. Derselben Meinung sind auch fünf weitere Personen.

Wenn es nach Maria und Vivien aus Berlin geht, ist „Hurensohn“ von Rumbombe der Ballermann-Hit des Jahres 2025. Foto: Vanessa Schubert/ DerWesten

„Baila Baila“ unangefochten an der Spitze

Unangefochtener Spitzenreiter ist jedoch „Baila Baila“ von Mickie Krause und Lorenz Büffel. Der Hit wurde bei der Umfrage öfter genannt als jeder andere – und auch aus voller Kehle mitgesungen. Unter ihnen beispielsweise Sabi, Donna und Anna aus Aalen. Auch für die Österreicherinnen Tanja, Magdalena und Magdalena steht „Baila Baila“ ganz oben auf der Ballermann-Hit-des-Jahres-Liste. Insgesamt hat der Song 12 von den 40 Stimmen eingesackt.

Bei der Umfrage am Ballermann zeigt sich ein klares Bild: „Baila Baila“ wird von den meisten als Ballermann-Hit des Jahres gefeiert – ganze zwölf Stimmen gingen an den Partykracher. Dahinter wird’s enger: „Hurensohn“ und „Baby Bell“ teilen sich mit jeweils sieben Nennungen den zweiten Platz. Auch „Wackelkontakt“ schaffte es mit fünf Stimmen noch in die vorderen Ränge. Songs wie „SOS“, „Bella Napoli“, „Gartenhütte“, „Inselfieber“, „Mallebird“ (Ikke Hüftgold und Julian Benz), „Tretboot“, „Lampen an“ (Frenzy) und „Delfin in meiner Bauchtasche“ (Honk! und Isi Glück) wurden zwar genannt – konnten aber bei den Ballermann-Urlaubern nicht wirklich mithalten. Sie sammelten jeweils eine Stimme ein.

Scheint so, als sei das letzte Wort bezüglich des Ballermann-Hits des Jahres noch nicht gesprochen. (mit dpa)