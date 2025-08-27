Baby-News bei „Make Love, Fake Love”-Star – „Unser kleines Geheimnis“

Bei „Make Love, Fake Love“ musste Karina Wagner ohne Partner und ohne Gewinn nach Hause. Doch das Glück ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Wochen später trat Steffen Vogena in ihr Leben und veränderte alles. Heute erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind.

Im Finale von „Make Love, Fake Love“ entschied sich Karina für den vergebenen Maurice. Damit verlor sie nicht nur ihre Chance auf das Preisgeld, sondern reiste auch alleine ab. Doch die damals 29-Jährige ließ sich nicht entmutigen – ihr Glück wendete sich rasch.

„Make Love, Fake Love“-Star verkündet Schwangerschaft

Schon bald traf sie Steffen. Beide verliebten sich Hals über Kopf, verlobten sich und gaben nun ihre Schwangerschaft bekannt. Auf Instagram präsentierten sie ein Video aus einer Fotokabine: Karina küsst Steffen, danach halten sie Ultraschallbilder in die Kamera. „Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet“, schrieben sie dazu.

Gegenüber „Promiflash“ erzählte Karina, wie sie die frohe Botschaft erfuhr. „Da die Schwangerschaft geplant war, haben wir direkt den Test gemacht, als ich überfällig war“, verriet sie. Der Moment war für beide besonders, schließlich hatten sie auf diesen Tag gewartet.

Freunde und Familie gratulieren „Make Love, Fake Love“-Star

Nicht nur das Paar strahlt vor Glück. „Unsere Familien und Freunde sind überglücklich und können es kaum abwarten. Genau wie wir!“, sagte die werdende Mutter. Freude, Erleichterung und Vorfreude prägen nun ihren Alltag.

++ ebenfalls interessant: „Make Love, Fake Love“: RTL enthüllt – SIE geht auf Liebesmission ++

Im Juni hatten Karina und Steffen bereits ihre Verlobung gefeiert. Damals hielten sie die Nachricht zunächst geheim. Heute teilen sie ihre wichtigsten Meilensteine ganz bewusst mit der Öffentlichkeit.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Zahlreiche Glückwünsche von Fans und Reality-TV-Kollegen folgten prompt. So schreibt Karinas gute Freundin Mimi Gwozdz: „Ich freue mich ja schon so auf euer Miniwinnie.“ „Ex on the Beach“-Star Franziska Temme gratuliert dem Paar ebenfalls: „Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch!“ Gratulationen gibt es auch von Ex- „Bachelor in Paradise“-Kandidat Zico Banach: „Nur das Beste für euch.“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.