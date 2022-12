Maite Kelly: Herbe Enttäuschung für die Fans – „Natürlich traurig“

Maite Kelly liebt es, auf der Bühne zu stehen und gemeinsam mit ihren Fans die Musik zu feiern. Deshalb konnte die Schlagersängerin es vermutlich auch kaum erwarten, ihre neuen Tourdaten mit ihren Anhängern zu teilen.

Mit den Worten „endlich wieder live“ kündigte Maite Kelly ihre Tour bei Instagram an – doch so manch ein Fan konnte sich nicht so recht darüber freuen.

Maite Kelly kündigt Deutschland-Tour an

Es ist noch etwas hin, bis Maite Kelly zu ihrer „Love, Live-Reise“ aufbrechen will – im November 2023 will sie verschiedene Hallen Deutschlands füllen. Aber Vorfreude ist ja bekanntermaßen die größte Freude!

„Ihr kennt meinen Slogan am Ende jeder Live-Show, wenn ich sage, dass ich das Jahr darauf wiederkomme und euch verspreche, dass ich an dem Abend auf der großen Bühne auf euch warten werde“, schreibt Maite Kelly. Und genau das will sie tun – in Köln, Dortmund, Leipzig, Hamburg und Berlin.

Fans von Maite Kelly DESHALB enttäuscht

„Ich warte auf euch mit der größten Show meines Lebens – voller Glück, voller Leben und voller Hits, Hits, Hits“, verspricht die 42-Jährige. Und viele Fans sind schon jetzt ganz aus dem Häuschen. „OMG, jetzt weine ich gleich“, kommentiert jemand. „Das sind die schönsten News ever, ever, ever“, schreibt ein anderer Fan.

Doch zwischen all den vorfreudigen Kommentaren mischen sich auch Kommentare jener Fans, die sich nicht so recht freuen können. Der Grund: Der Süden Deutschlands geht bei dieser Tour leer aus. „Schön, dass du wieder auf Tour kommst!! Aber was ist denn mit dem Süden? Schade, dass deine Fans dich hier nicht live erleben können“, kommentiert ein Fan. „Schade, dass der Süden Deutschlands wieder komplett vergessen wurde“, kritisiert auch jemand anderes.

Ob Maite Kelly noch weitere Termine bekanntgeben wird? Unklar. Einige Fans haben die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben…