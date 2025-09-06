Maite Kelly über Patzer auf der Bühne: „Das haben auch 7.000 Leute mitbekommen“

Schlagersängerin Maite Kelly hat sich längst einen festen Platz in der deutschen Musikszene gesichert. Mit Songs wie „Warum hast du nicht nein gesagt“ im Duett mit Roland Kaiser oder „Ich brauch einen Mann“ hat sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut.

Doch auch bei einer so routinierten Bühnenfrau wie ihr läuft nicht immer alles glatt. Im Gespräch mit der „ARD Schlagerwelt“ geht die Sängerin auf Fragen ihrer Fans ein. Dabei verrät sie nun ganz offen und ehrlich, was hinter den Kulissen und auf der Bühne manchmal schiefläuft.

Maite Kelly gibt ehrliche Einblicke

Bei einer Probe zum beliebten „Schlagerboom“ erwischte es sie besonders unerwartet. Maite erinnert sich an ein plötzliches Stolpern. „Das haben 7.000 Menschen mitbekommen“, erklärt sie.

++ auch für dich interessant: Maite Kelly lässt die Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen ++

Doch wie man sie kennt, ließ sie sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Unter dem Motto „Krone richten und weiter“ setzte sie ihre Performance fort. Aber nicht nur Stolperer gehören zu den Pannen, die Maite charmant meistert. Auch mit dem Text kann es mal hapern, obwohl sie noch nicht auf einen Teleprompter angewiesen ist.

Sie täuschte ein geplatztes Korsett vor

Und auch ihre Kleidung streikte einmal. „Einmal konnte ich das Korsett hinten nicht schnell genug zu machen beim Umziehen. Aber ich habe dann den Witz gemacht und so getan, als sei es geplatzt. Was natürlich nicht war“, beschreibt die Sängerin humorvoll.

Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Ich warte noch auf den Tag. Das wird dann sehr lustig für alle. So lange ich darunter auch noch was anhabe, natürlich!“ Eins wird deutlich: Maite Kelly nimmt sich selbst nicht zu ernst und genau das macht sie auf der Bühne wie hinter den Kulissen so herrlich nahbar. Es ist eine Charaktereigenschaft, die viele Anhänger am Schlagerstar schätzen.