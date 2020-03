Maite Kelly mit emotionalen Worten – Sängerin spricht von „bedrohlicher Lage“

View this post on Instagram

Liebe Freunde, heute möchte ich als Mutter, Mitbürgerin, Unternehmerin und nicht zuletzt als Künstlerin ein paar Worte an Freunde, Kollegen, Geschäftspartner und mein geliebtes Publikum richten. Nicht nur in unserer Branche ist die Ohnmacht der abgesagten Veranstaltungen zu spüren, sondern auf allen Ebenen und Lebenslagen stockt der Atem vor der aktuellen, bedrohlichen Lage. Selten spreche ich über meinen Glauben. Aber in den letzten Tagen las ich für meine Gebete immer wieder die Geschichte Moses – auch da werden die Menschen von Pest und Unwettern überrollt. Die Menschen, die zusammen- und die innehielten, überlebten auch diese Herausforderung. Gerade jetzt kommt mir oft die Geschichte in den Sinn, die mein Vater über seine Patentante in Berlin, die im Zweiten Weltkrieg eine jüdische Familie bei sich versteckte, erzählte. Was haben wir Menschen für Verheerendes überstanden!? Und auf alles war Nächstenliebe die einzige Antwort. Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich nun nur noch mehr, wie wichtig es ist, dass wir einander festhalten… und wenn es mit einer Plastiktüte sein muss! Dass wir innehalten im Glauben und in der Zuversicht, dass dies auch vergehen wird – wenn wir klug miteinander umgehen. Dies ist einfach notwendig, denn die aktuelle Lage wird noch viele Konsequenzen nach sich ziehen, auch wenn der Virus vorbeigezogen ist, wenn wir ihn vielleicht „im Griff“ haben. Die gewichtigste Antwort auf diese Krise ist Menschlichkeit. Ärzte, Wissenschaftler, Krankenschwestern, Polizisten… sie alle sind momentan die Helden an der Frontlinie der Menschlichkeit… und ja, momentan müssen wir alle Helden sein! Lange nicht mehr war es global so spürbar, dass wir alle Teil eines Ganzen sind; jeder Mensch ist eine Perle der großen Menschenkette. Wir sind eine unschlagbare Gemeinschaft, eine Familie in unserer Menschlichkeit. „Eingesetzte Courage ist die einzige Antwort auf die Angst.“ Egal in welcher Form jeder einzelne von uns da gefordert ist. Ich bin dankbar zu spüren, dass ich die Gewissheit in mir trage, dass wir „uns haben“. Ich umarme jeden einzelnen von Euch, Eure Maite