Maischberger (ARD): Mega-Zoff um Corona-Maßnahmen

Drei Themen, sechs Gäste – und eine leidenschaftliche Diskussion. Bei „Maischberger. Die Woche“ ging es am Mittwochabend um die Amtseinführung von Joe Biden, den nächsten möglichen Bundeskanzler-Kandidaten aus Reihen der CDU/CSU und die Corona-Politik.

Vor allem die Corona-Politik spaltete die Gäste. Allen voran die „Welt“-Journalistin Susanne Gaschke sorgte bei den anderen Gästen bei „Maischberger“ mit ihren Argumenten für Kopfschütteln.

„Maischberger“ (ARD): Söder für europäischen Impfausweis

Erst am Dienstag wurde das neue Maßnahmen-Paket der Bundesregierung beschlossen, dass sich, wie Söder meinte, „in die richtige Richtung“ entwickelt habe. Der bayrische Ministerpräsident ist am Mittwoch per Video-Schalte zu Moderatorin Sandra Maischberger zugeschaltet und warnte vor der bislang noch nicht abschätzbaren Gefahr der Corona-Mutationen und plädierte für eine „vorsichtige Linie“.

Die Talk-Runde bei „Maischberger“ am späten Mittwochabend. Foto: ARD

Comedian Michael Mittermeier mahnte jedoch, ebenso wie Journalistin Gaschke, es sei weiter keine einheitliche politische Ausrichtung in der Corona-Politik zu erkennen.

„Markus Lanz“ (ZDF): Philosophin sorgt mit Forderung für Zuschauer-Wut – „Beschämend“

Moderatorin Maischberger spricht dabei auch Söder konkret an, fragt, warum er beispielsweise bei den Schulöffnungen von dem Beschluss der Bundesregierung abgewichen sei. Dabei ist Söder in etwa so ausweichend, wie bei der Frage, wer bei dem langsamen Impfstart eigentlich die Schuld trage. Söder versicherte es arbeite „wirklich jeder, wo er kann“, aber Corona krieche nun einmal „echt durch jede Ritze“, so der Ministerpräsident. Er schloss am Mittwochabend in einer Reihe von Ja-und-Nein-Fragen auch einen möglichen europäischen Corona-Impfausweis nicht aus, wenn dieser auch wirklich fälschungssicher sei.

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder brachte bei Maischberger einen europäischen Impfpass ins Spiel.

Journalistin erhält Gegenwind

Gaschke kritisiert die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung scharf, spricht bei „Maischberger“ sogar von einem „Politikversagen.“ Wenig später widersprechen der Journalistin die anderen Gäste in zwei Punkten jedoch deutlich.

Susanne Gaschke, "Welt"-Journalistin. Foto: ARD

Alles stillzulegen sei eine „undifferenzierte Methode“. Der Lockdown sei weitestgehend gescheitert. Sie äußerste den Verdacht, dass Merkel den Corona-Kurs nur deswegen nicht ändere, weil es aussehe wie „ein großes Fehlereingeständnis“ sei, „das kann Merkel nicht wollen“, um kurz darauf auf Helmut Schmidt als vermeintlich besseren Krisen-Kanzler zu verweisen: „Hätte nicht Helmut Schmidt auch dafür gesorgt, dass die Gesundheitsämter nicht am Montag auch mal valide Zahlen liefern?“

Die „taz“-Journalistin Ulrike Herrmann, nach eigenen Angaben „200 Meter von ihm entfernt aufgewachsen“, hat da allerdings so ihre Zweifel. Auch Schmidt sei mit der Situation überfordert. Sie verteidigte den Kurs von Merkel – und wenig später sogar die Ausführungen von Markus Söder: „Es ist für mich überraschend, ich komme von einer linksalternativen Zeitung und jetzt verteidige ich Herrn Söder, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet.“ Tatsächlich muss sie sich danach erst einmal wieder finden, bevor sie weitersprechen kann.

Corona bei jungen Menschen „nicht schlimm“? Mittermeier reagiert sofort

Bei einer anderen Aussage von Gaschke kann auch Comedian Mittermeier nicht schweigen. Als die Journalistin sagt, es sei „nicht schlimm, wenn junge gesunde Leute ohne Symptome diese Krankheit bekommen“, reagiert der 54-Jährige sofort. Er kenne selbst junge Menschen, die mit den Spätfolgen der Corona-Infektion zu kämpfen hätten. Auch bei Herrmann ruft das Argument nur ein Lachen hervor.

Nach etwa 40 Minuten die Diskussion in der Runde für ein Einzelgespräch mit Wissenschaftsmoderator Ranga Yogeshwar unterbrochen. Er bezog zu aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen und Fragen Stellung, warnte vor mehr Infizierten durch die Mutation und der Ungewissheit beim Impfen, ähnlich es Lauterbach am Dienstagabend bei „Markus Lanz“ getan hatte. Dann wurde auch Joe Bidens Amtseinführung Thema.

---------------------------

---------------------------

Nach kurzer Diskussion in der Runde sprach Maischberger mit SPD-Politikerin Gesine Schwan im Einzelgespräch zur US-Politik. Die überrascht vor allem mit der Einschätzung, die Welt habe „Glück gehabt, dass Trump gewählt wurde“. Mit einem amerikanischen Putin sei das Land womöglich auf lange Sicht verloren gewesen und hätte sein politisches System heute anders ausgerichtet. Nun habe es ein „Ende mit Schrecken“ gegeben. Mit Biden könne man nun wieder gemeinsame Ziele ausarbeiten. Sie glaubt, dass der neue US-Präsident nun vor allem bei ärmeren republikanischen Wählern punkten muss, um das Land zusammenzuhalten. Wie das funktionieren soll? Biden müsse „Geld in die Gesellschaft“ pumpen. (dav)