„Maischberger“ (ARD): Karl Lauterbach mit düsterer Prognose – „Jetzt brauchen wir wirklich ...“

„Die einen sind besorgt, ihnen geht es zu schnell. Und anderen kann es nicht schnell genug gehen.“ Mit diesen Worten beschrieb Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch die Spaltung in der deutschen Gesellschaft, was die Maßnahmen in der Coronakrise betrifft. Die Bundesregierung und die Länder gaben anschließend Lockerungen der strengen Maßnahmen bekannt - die am Abend bei Maischberger in der ARD für Diskussionen sorgten.

„Maischberger“ (ARD): Karl Lauterbach warnt

Zu Gast: Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte, und FDP-Chef Christian Lindner. Sie bezeichnet Sandra Maischberger als „die beiden Pole“.

-----------

Die Gäste bei Maischberger:

Karl Lauterbach, SPD-Politiker und Epidemiologe

Christian Lindner, FDP-Chef

Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister

Johannes B. Kerner, Moderator

-----------

„Maischberger“ (ARD): Karl Lauterbach mit deutlichen Worten

Während Karl Lauterbach den Lockdown noch weitere Wochen hätte aufrecht erhalten wollen, begrüßt Christian Lindner den Schritt zurück zur Normalität.

„Als Mediziner und Epidemiologe muss ich sagen, im Großen und Ganzen ja“, so Lauterbach auf die Frage bei Maischberger, ob der Tag der Lockerungsentscheidungen ein schlechter sei.

+++ Maischberger (ARD): Virologe Kekulé in großer Sorge – „Machen uns was vor, wenn wir glauben ...“ +++

„Wir sind über einen Punkt weggegangen, wo man die Pandemie in Deutschland gut steuern kann. 80 Prozent von dem, was wir jetzt feiern, ist Glück, 20 Prozent waren die Disziplin der Bevölkerung.“ Das Glück sei gewesen, früh Bilder aus Italien gesehen zu haben. Aus der Angst sei Disziplin gewachsen.

„Jetzt brauchen wir wirklich Glück.“ Denn der Beschluss von Mittwoch sei ein Experiment. Selbst mit dem Notfallplan, falls die Obergrenze überschritten wird, könne nicht garantiert werden, die Situation in den Griff zu bekommen, so Lauterbach. Den Tag der Entscheidung bezeichnet er daher nicht nur als schlecht, sondern erklärt: Es ist „ein gefährlicher Tag“.

------------

Weitere News:

Markus Lanz im ZDF: Ranga Yogeshwar mit krasser Ansage – „Falsch“, „unklug“, „schwach“

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Schock – als Inka Bause DAS verkündet, herrscht plötzlich Stille

Tagesschau: Linda Zervakis mit trauriger Aussage – „Ich hatte Angst, dass ich anfange zu weinen“

------------

Christian Lindner: Entscheidung richtig und verantwortbar

Christian Lindner sieht das ganz anders. Für ihn war es „ein guter Tag“, der FDP-Chef hält die Entscheidung für richtig und verantwortbar. Seit Beginn der Pandemie habe sich einiges verändert. „Die Versorgungsmängel im Gesundheitswesen konnten beseitigt werden, wir haben Kapazitäten aufgebaut, wir haben alle Alltagskompetenzen im Umgang mit Hygienefragen gewonnen.“

„Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo die Einschränkung von Freiheit geprüft werden muss.“ Dieses Gut müsse mit dem anderen Gut, Gesundheitsschutz, abgewogen werden. Das heißt nicht, dass wir gar keinen Gesundheitsschutz mehr machen. Aber wir müssen eine andere Krisenstrategie wählen und da ist die Entscheidung der Regierung heute spät, aber richtig.“ (cs)