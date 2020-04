Maischberger (ARD): Virologe Kekulé in großer Sorge – „Machen uns was vor, wenn wir glauben ...“

Spätestens seit Beginn der Coronavirus-Pandemie gehört Alexander Kekulé zu den bekanntesten Virologen in Deutschland. Am Mittwoch war er bei „Maischberger. Die Woche“ in der ARD zu Gast.

Der Arzt setzt sich für Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen in Deutschland ein. Doch bei „Maischberger“ macht er auch klar: Er fordert kein abruptes Ende des Lockdowns, sondern einen sanften Übergang.

---------

Die Gäste bei „Maischberger“

Alexander Kekulé, Virologe

Olaf Scholz, Finanzminister

Rainer Calmund, Fußballexperte

Peter Lohmeyer, Schauspieler

Cerstin Gammelin, Journalistin

Hubertus Meyer-Burckhardt, Filmproduzent

---------

„Maischberger“ (ARD): Virologe Kekulé mit düsterer Prognose

Alexander Kekulé erklärt: „Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir ständig gucken, steigen die Infektionen an oder nicht? Die bisherige Strategie ist, wenn die Infektionen ansteigen, die Handbremse zu ziehen und wenn sie sinken, zu lockern. Das sehe ich mit großer Sorge.“ Das habe enorme wirtschaftliche, soziale und psychologische Folgen. Zudem seien Risikogruppen weiterhin nicht geschützt.

Und: Bis es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, könne es noch lange Zeit dauern. „Es ist kein Ende in Sicht“, so der gebürtige Münchner. „Wir warten auf den Impfstoff, der könnte in einem Jahr frühestens kommen. Aber dass wir ganz Deutschland impfen können, kann es auch zwei Jahre dauern.“ Später spricht Kekulé sogar von drei Jahren.

Ein Leben im Lockdown wie momentan ist so lange nicht möglich. Daher fordert Kekulé eine langsame Lockerung der Maßnahmen.

Sandra Maischberger. Foto: Screenshot ARD

Helfen soll dabei ein Konzept, „das langfristig tragbar ist“. Bis dahin liege es an der Gesellschaft, eine Entscheidung zu treffen, in welcher Situation sie leben will, so Kekulé.

----------

----------

Kekulé: „Machen uns was vor, wenn wir glauben...“

„Wir machen uns was vor, wenn wir glauben, dass wir verhindern können, dass es Tote gibt und auf einen Impfstoff warten. Auf der Strecke dahin hätten wir so viel Kollateraleffekte, dass das auch in Tote umzurechnen wäre, was dann in der medizinischen Versorgung zum Beispiel nicht funktioniert.“

Klar ist: Lockerungen werden zu einer Zunahme der Fallzahlen führen. „Das ist anders gar nicht möglich“, stellt der Virologe klar. „Der Lockdown ist der Hammer. Wenn man ihn lockert, ist es immer so, dass man mehr Fälle kriegt.“ Das müsse man aber in Kauf nehmen - wie bei der Grippe, die nach Kekulé der Maßstab im Umgang mit Corona sein sollte. (cs)