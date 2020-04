Maischberger: Arzt mit Horror-Prognose – „In ein, zwei Jahren...“

Die Corona-Krise ist zum festen Bestandteil des abendlichen Polit-Talks geworden. Auch Sandra Maischberger beschäftigte sich am Mittwochabend wieder mit dem Coronavirus und den Auswirkungen von Covid-19.

Zu Gast bei Maischberger war der Arzt Stefan Willich. Willich ist Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie an der Berliner Charite. Er zeichnet ein erschreckendes Bild, vor allem für die Zukunft.

Maischberger: Arzt mit dramatischer Prognose

Sandra Maischberger und Stefan Willich. Foto: Screenshot ARD

So sei die Lage derzeit zwar dramatisch. Aber doch besser als vielerorts gemutmaßt. Willich: „Wir wissen, dass zwei Drittel aller Todesfälle über 80 Jahre alt. 30 Prozent sind zwischen 60 und 80 und 5 Prozent sind unter sechzig Jahren. Das sind erst mal sehr, sehr gute Nachrichten. Weil wir wissen, dass für einen ganz großen Teil der Bevölkerung diese Viruserkrankung nicht gefährlich ist. Zum Beispiel Kinder und Jugendliche. Es gibt keinen einzigen Todesfall, weder in Italien noch Deutschland. Das ist unglaublich beruhigend. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten.

Aufgabe sei es nun, die gefährdete Personengruppe bestmöglich zu schützen. Jedoch nicht mit langfristigen Ausgangssperren und dem Lahmlegen der Wirtschaft. Dies würde nämlich zu noch größeren Problemen führen, so Willich.

----------------

Das ist Sandra Maischberger:

Sandra Maischberger wurde am 25. August 1966 in München geboren

Sie arbeitet als Journalistin, TV-Moderatorin und Autorin

----------------

So seien die sozialen Probleme, vor allem bei älteren Menschen jetzt schon dramatisch: „Da ist die Vereinsamung, die können nicht mehr zusammen essen. In kürzester Zeit führt das zu großen Ängsten, zu Depression, zu Stress.“

Armut führt zu gravierenden, gesundheitlichen Problemen

Und auch die Arbeitslosigkeit, die aus dieser Krise folgen könnte, bringt neue, medizinische Probleme. „Wenn die Armut wächst, dann werden wir in ein, zwei, drei Jahren erhebliche gesundheitliche Probleme bekommen. Höhere Arbeitslosigkeit. Dann bekommen wir es mit psychischen Erkrankungen zu tun. Mit Sucht-Erkrankungen, mit Herz-/Kreislauferkrankungen. Armut ist weltweit der wichtigste Prediktor für Erkrankungshäufigkeit, für Erkrankungsschwere und für Sterblichkeit.“

+++ Markus Lanz: SPD-Mann Karl Lauterbach schockt mit Aussage zu Corona-Gegenmittel – „Davon sind ...“ +++

Daher, so Willich, müsse das Leben so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Dabei müsse aber an die Bürger appelliert werden, die persönlichen Schutzmaßnahmen beizuhalten. Nur so könne dies funktionieren.