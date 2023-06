Madonna: Familie bangte um ihr Leben

Es war die Schocknachricht des Abends für alle Fans von Weltstar Madonna: Am Mittwoch (28. Juni) gab das Management der 64-Jährigen bekannt, dass sie bis auf Weiteres all ihre Termine auf Eis legen muss. Das betrifft auch den Start ihrer Welt-Tour am 15. Juli in Kanada.

Der Grund: Madonna wurde am Samstag (24. Juni) auf die Intensivstation gebracht. Sie habe dort mehrere Tage im Krankenhaus verbracht. Nach einem schweren bakteriellen Infekt ging es ihr wohl so schlecht, dass ihre Familie um ihr Leben bangte!

Madonnas Manager spricht Klartext

Am Mittwochabend bestätigte der Manager des Weltstars, Guy Oseary, die schreckliche Nachricht. Auf Instagram schreibt er: „Am Samstag, dem 24. Juni, erkrankte Madonna an einer schweren bakteriellen Infektion, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation führte. Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, sie befindet sich jedoch immer noch in ärztlicher Behandlung. Eine vollständige Erholung wird erwartet. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir alle Verpflichtungen, einschließlich der Tour, pausieren. Wir werden Ihnen bald weitere Einzelheiten mitteilen, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows.“

Familie hielt Gesundheitszustand geheim

Doch wieso blieb der Gesundheitszustand der Sängerin über Tage geheim? Schließlich befand sie sich seit Samstag in ärztlicher Behandlung. Laut Informationen von „Page Six“ erklärt ein Familienmitglied: „In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Situation entwickeln würde, und ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor. Deshalb wurde es seit Samstag geheim gehalten.“

Wie sich das nun auf die geplante Welt-Tour auswirken wird, bleibt abzuwarten. Was jedoch klar ist: Auch Madonna-Konzerte in Deutschland könnten verschoben werden.