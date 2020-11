Sängerin Madonna bei einem Konzert in Belgien im Jahr 2015.

Madonna: Fans geschockt – „Mein Herz bricht, wenn ich dich so sehe“

Sie ist eine Ikone, ein Sex-Symbol. Popstar Madonna beeinflusste mit ihrem Style einst Millionen von Menschen weltweit. Zu ihren Konzerten strömten Hunderttausende. Doch genau die wenden sich nun besorgt an die Queen of Pop.

Denn das neueste Bild von Madonna kommt bei ihren Anhängern alles andere als gut weg. Die Queen of Pop schaut mit starrem Blick in die Kamera. Ihre pink gefärbten Haare legen einen grauen Ansatz frei. Ihre Stirn wirft keine einzige Falte.

Madonna: Fans sind schockiert über das neue Bild der Sängerin

Was ist nur mit Madonna passiert? Wir erinnern uns, früher war die heute 62-Jährige ein echtes Sex-Symbol, brachte Eltern wie Kirche gleichermaßen gegen sich auf.

-----------------

Das ist Madonna:

Mit vollem Namen heißt Madonna eigentlich Madonna Louise Veronica Ciccone

Ihr erster großer Hit war „Like a Virgin“ im Jahre 1984

Mit Songs wie „Material Girl“, „Like a Prayer“ oder „Frozen“ wurde sie zum absoluten Weltstar

Ihre „Sticky and Sweet“-Tour ist die erfolgreichste Tournee aller Zeiten

Madonna bekam sieben Grammys und zwei Golden Globes

2008 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen

-------------------

Heute scheint es, als wolle die Sängerin dem Altern mit allen Mitteln entfliehen. Ihre Fans scheint sie damit zu vergraulen. Es geht noch weiter. Einige ihrer Anhänger sind regelrecht schockiert.

Madonna-Fans fragen offen: „Was ist nur mit deinem Gesicht passiert?“

„Was ist nur mit deinem Gesicht passiert? Du bist fast nicht mehr zu erkennen“, schreibt ein Fan des Popstars. Und ein anderer fügt hinzu: „Du warst mal so schön. Mein Herz bricht, wenn ich dich so sehe.“

-------------

Mehr Promi-Themen:

Michael Wendler: Reporter will Sänger sprechen – dann wird es unangenehm

Beatrice Egli: Schreck im Hotel-Zimmer – „Oh Gott“

Lena Meyer-Landrut im sexy Oberteil – sie denkt dabei nur an DAS

-------------------

Madonna selbst hat sich zu ihrem neuen Aussehen bislang nicht geäußert. Ihre Posts auf Instagram lassen aber darauf schließen, dass sich der Popstar so gefällt. Zu ihrem neuesten Bild schreibt sie auch nur „Shiny Forehead“, was auf Deutsch so viel wie 'glänzende Stirn' bedeutet.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Genauso wie die Stirn von Madonna glänzten am Dienstagabend die Kandidaten bei „The Masked Singer“. Wer am meisten strahlen konnte, liest du hier.