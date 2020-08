Luke Mockridge bekommt Nachricht von Fans: Seine Antwort ist spektakulär

Luke Mockridge dürfte auf seinem Instagramprofil täglich Tausende Nachrichten bekommen. Logisch, hat der Comedian doch über eine Million Follower.

Doch manche Nachrichten imponieren Luke Mockridge so, dass er gar nicht anders kann, als zu antworten. Bei der Nachricht von Flo und Felix wurde die Antwort gar spektakulär.

Luke Mockridge mobilisiert die Promiwelt

So baten die Jungs Luke Mockridge um Unterstützung. Sie haben nämlich eine Mission: Schülersprecher am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin zu werden. Eigentlich baten sie Luke Mockridge nur um ein einfaches Video, in dem er um Wähler für die Schüler werben wollte. Doch das war Luke zu wenig.

„Ich habe eine Nachricht bei Instagram gekriegt“, fasst Luke Mockridge die ganze Geschichte kurz zusammen. Darin stand: „Hey Luke, mein Freund Flo und ich kandidieren als Schülersprecher. Wäre mega nett, wenn du ein Video bis Donnerstag machst, wo du sagst: 'Wählt morgen Flo und Felix, sind zwei nice Typen' und dass du uns wählen würdest. Wäre mega nett von dir. Herz“

Luke Mockridge will Berliner Schüler zu Schülersprechern machen

Doch das war Luke Mockridge eindeutig zu klein gedacht. Er strebt nach Größerem. Also schrieb der Comedian gefühlt einmal sein komplettes Handyadressbuch an.

Und er sollte Erfolg haben. Dutzende Prominente, darunter Horst Lichter, Oliver Pocher, Sophia Thomalla, Pietro Lombardi, Kai Pflaume und und und, sicherten ihre Wahlkampfunterstützung zu, schickten Videos.

Hier kannst du das Video sehen:

Flo und Felix jedenfalls waren von der medialen Aufmerksamkeit völlig überfahren. Auf ihrem Instagram-Kanals bedanken sich trotzdem artig für den Support.

„Jo, Luke, was du da rausgehauen hast, ist einfach viel zu krass. Unser Instagram-Account ist komplett am explodieren. Viel zu krass.“

Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob Flo und Felix es wirklich schaffen. Wir bleiben für dich am Ball.