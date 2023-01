Luke Mockridge gibt Comedy-Auftritt bei Sat.1: Ein Detail lässt tief blicken

Mit großer Spannung verfolgten die Sat.1-Zuschauer am Mittwochabend (4. Januar) den Auftritt von Luke Mockridge. In der Comedy-Show „Die besten Comedians Deutschlands“ führte er sein TV-Comeback fort. Im Dezember gab der Komiker bereits die erste Performance nach dem Shitstorm, der beinah seine Karriere zerstörte.

Vor den Sat.1-Zuschauern machte Luke Mockridge gute Miene zum bösen Spiel. Schon zu Beginn seines Auftritts betonte er, dass er sich „niemals den Humor nehmen lassen“ werde. Ein winziges Detail an seinem Outfit zeigte jedoch deutlich, wie es dem 33-Jährigen in den vergangenen Monaten wirklich erging.

Luke Mockridge gibt ersten TV-Auftritt im Jahr 2023

In der Sat.1-Show „Die besten Comedians Deutschlands“ machte Luke Mockridge genau dort weiter, wo er aufgehört hatte: Gags über den Alltag im 21. Jahrhundert. Mit Witzen über vergessene Passwörter und die Corona-Pandemie als ein neues Serienhighlight brachte er vor allem das jüngere Publikum zum Lachen. Eine lobende Reaktion, die der Komiker zuletzt schmerzlich vermisste.

Zum Lachen dürfte Luke Mockridge in den letzten 15 Monaten nicht gerade zumute gewesen sein. Im September 2021 kündigte der gebürtige Bonner an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, nachdem in den sozialen Medien schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn laut wurden. Der Hashtag „#KonsequenzenFürLuke“ führte schließlich dazu, dass der Comedian bis März 2022 untertauchte.

Luke Mockridge trägt grüne Schleife – das steckt dahinter

Wie sehr Luke Mockridge unter dem Shitstorm litt, machte bereits seine gute Freundin Joyce Illg im Oktober 2021 deutlich. In einem Video bei Instagram erklärte sie: „Seine Karriere, seine körperliche und psychische Gesundheit sind im Arsch. Viele wissen gar nicht, welche Konsequenzen dieser Mensch gerade zu tragen hat.“

Bei seinem Auftritt in der Sat.1-Show am Mittwochabend nutzte Luke Mockridge die mediale Aufmerksamkeit, um ein Bewusstsein für die Gefahren der sozialen Medien zu schaffen. Auf seinem schwarzen T-Shirt befestigte der Komiker eine Anstecknadel mit einer grünen Schleife. Ihre Bedeutung ließ tief blicken und zeigte, dass die Hasswelle deutliche Spuren beim einstigen TV-Star hinterlassen hat.

Die grüne Schleife steht für die seelische Gesundheit und ist ein Symbol für die Akzeptanz von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Krisen. Die dazugehörige Bewegung setzt sich gegen das Stigma der Erkrankten und deren Ausgrenzung ein. Ein Thema, das nun offenbar auch Luke Mockridge am Herzen liegt.