Luke Mockridge trifft harte Entscheidung – jetzt herrscht Gewissheit

Luke Mockridge hat sich mit emotionalen Worten an seine Fans gewandt. Der sonst so gut gelaunte Komiker zeigt sich in seiner Videobotschaft von Freitagabend (24. September) von einer ganz ungewohnten Seite.

Nach der Veröffentlichung „Spiegel”-Artikels über ihn, zieht Luke Mockridge jetzt mit einem persönlichen Statement die Konsequenzen daraus. Seine Worte lassen erahnen, wie es dem Komiker aktuell geht.

Luke Mockridge: Sat.1-Star sagt nach Artikel alle seine Shows ab

„Aufgrund der aktuellen Berichterstattung zu meiner Person werde ich meine Auszeit auf unbestimmte Zeit verlängern. Ich brauche Zeit, Ruhe und Abstand, um zu verstehen, zu lernen und zu heilen. Aus diesem Grund kann und werde ich die für das kommende Jahr bereits angekündigten SAT.1-Shows nicht moderieren. Ich danke euch für euren Support. Danke, dass ihr in dieser schwierigen Zeit zu mir steht. Bleibt gesund - wir sehen uns wieder“, sorgt Luke Mockridge für Gewissheit.

Sat.1-Star Luke Mockridge hat eine drastische Entscheidung getroffen. Foto: imago / xA.xHavergoxxFuturexImage

Das ist Luke Mockridge:

Lucas Edward Britton „Luke“ Mockridge wurde am 21. März 1989 in Bonn geboren

Er ist der Sohn des Schauspielers Bill Mockridge und der Schauspielerin Margie Kinsky

Er besitzt neben der deutschen auch die italienische und kanadische Staatsangehörigkeit

Bei dem TV-Sender Sat.1 ging Luke Mockridge in der Vergangenheit schon mit diversen Shows auf Sendung. Besonders erfolgreich war er mit dem Format „Luke! Die Schule und ich”

Aber auch auf der Live-Bühne sorgte er lange Zeit für den großen Auftritt

Er bezieht sich auf den „Spiegel“-Artikel mit dem Titel „Die Akte Mockridge“. In dem Text wirft ihm seine Ex-Freundin und Podcasterin Ines Anioli vor, sexuelle Gewalt gegen sie angewandt zu haben.

Luke Mockridge: Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungen ein

Die Vorwürfe sind bislang unbewiesen. So kam der Fall zwar zur Anzeige, die Staatsanwaltschaft hatte jedoch die Ermittlungen gegen Luke Mockridge aufgrund von Unstimmigkeiten eingestellt.

Ines Anioli, hier im Februar 2017, ist selbst Komikerin und hat einen eigenen Podcast. Foto: IMAGO / Future Image

Der Komiker und Entertainer selbst betont seine Unschuld.

Schwere Vorwürfe gegen Luke Mockridge

Ines Anioli selbst hatte Teile des „Spiegel“-Artikels am Freitagnachmittag bei Instagram veröffentlicht. Zu dem Text schrieb sie: „Auf Spiegel Online erschien heute ein Artikel zu den Vorwürfen gegen Luke Mockridge. Mehrere Frauen äußern sich. Zu seinem übergriffigen, teils gewaltvollen Verhalten, zu seiner Unfähigkeit, ein 'Nein' zu akzeptieren. Und zu vielem mehr. Ich bin eine dieser Frauen.“

