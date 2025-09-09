Luise Matejczyk privat: Am Set verliebt in Pascal Zadow! Danach folgte Abschied

Nicht selten werden Schauspieler zu Paaren, wenn sie vor der Kamera die Rolle von Verliebten spielen – so erging es auch Darstellerin Luise Matejczyk mit ihrem Co-Star Pascal Zadow von „Köln 50667“. Ob sie wirklich die große Liebe gefunden haben, testen Luise Matejczyk und Pascal Zadow 2025 im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL.

Luise Matejczyk vor „Köln 50667“: So wurde die Darstellerin bekannt

Luise-Isabella Matejczyk wurde am 21. August 1989 in Düsseldorf geboren. Sie hat eine Schwester namens Victoria, die sich als Rapperin versucht. Kennen tut man sie aus der RTL2-Sendung „Köln 50667“, wo sie die Hauptrolle der Lea Hammerschmidt spielt. Ihr erste Rolle spielte Luise Matejczyk im Jahr 2014 in der Fernsehserie „Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt“, 2017 war sie noch in der Fernsehserie „Die Ruhrpottwache“ zu sehen. Bei „Köln 50667“ ist Luise nicht aus dem Cast wegzudenken. Trotzdem legte sie 2022 eine kurze Pause ein.

Privat fanden Luise Matejczyk und Pascal Zadow das große Glück. Foto: IMAGO/Future Image

Luise Matejczyk und Pascal Zadow: Vor und hinter der Kamera ein Paar

Bei „Köln 50667“ starten Lea und Luca eine heiße Affäre. Der Kruks an der Sache: Sie ist 30 Jahre alt, Luca gerade mal 17. Was die beiden Laiendarsteller zunächst nicht voneinander wussten – die Affäre ist gar nicht so gespielt, wie sie denken. Privat trennt die Darsteller ein Unterschied von acht Jahren. Ein Grund für Pascal zu denken, Luise könne gar kein Interesse an ihm haben. Aber falsch gedacht! Im Jahr 202o werden Luise Matejczyk, genannt „Lou“, und Pascal Zadow offiziell ein Paar. Zuvor war die Darstellerin nach Angaben von RTL mit „Köln 50667“-Kollege Armin Zari zusammen.

Nur ein Jahr später, 2021, hieß es für Luise und Pascal von „Köln 50667“: Abschied nehmen. Denn Pascal Zadow musste die Fernsehserie verlassen. Der Grund? Die Produktion startete eine Kündigungswelle. Pascal Zadows Vertrag war jedoch einfach ausgelaufen – er drehte seine Staffel ab und kehrte nicht zurück. „Ich finds sehr schade“, gestand Pascal bei Instagram. Privat ging die Beziehung vom Pascal und Luise aber gleich in die nächste Runde.

Baby-Glück bei Luise Matejczyk: Schwangerschaft trotz Krankheit

Wieso Luise Matejczyk im Jahr 2022 eine kurze Pause als Darstellerin bei „Köln 50667“ machte? Sie befand sich in einer Schwangerschaft. Trotz allem Glück bestand jedoch Grund zur sorge, denn Luise Matejczyk leidet privat unter der Krankheit Endometriose, wie „Bunte“ berichtet. Luises und Pascals gemeinsame kleine Tochter Maximilia kam nach einer 18-Stunden-Geburt zur Welt – trotz schmerzhafter Unterleibserkrankung. Ein Jahr später feierten Luise Matejczyk und Pascal Zadow ihre Hochzeit. Zur Familie gehört außerdem eine französische Bulldogge namens Channi. Als eingescheißte Einheit kommt hier so schnell nichts dazwischen – auch nicht der Fluch vom „Sommerhaus der Stars„, wo Luise Matejczyk und Pascal Zadow 2025 als Nachrücker einziehen.

Wie es im Leben von Luise Matejczyk privat aussieht, weißt du jetzt. Du möchtest auch etwas über das andere Nachrücker-Paar im „Sommerhaus der Stars“ wissen? Hier verraten wir dir alles über Sarah Joelle Jahnel.