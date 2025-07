Luca Hänni knutscht fremd: „Ich hab mich sofort schuldig gefühlt“

„Schatz, ich muss dir was beichten“ – mit diesen Worten hat sich Luca Hänni (30) wahrscheinlich selbst in den Ehebrennpunkt geschossen.

Der Sänger und ehemalige DSDS-Gewinner steckt mitten in den Vorbereitungen für seinen allerersten Kinofilm „Ewigi Liebi“. Beim Casting sollte er, ganz professionell, eine Kussszene mit einer Schauspiel-Kollegin spielen. So weit, so gut?!

Luca Hänni bekommt die Lizenz zum Knutschen – beruflich

Aber anstatt das einfach als Job abzuhaken, schickte Luca ein Video der heißen Szene direkt an seine Ehefrau Christina Hänni (35). Ohne viele Worte. Nur mit dem Satz: „Schatz, ich muss dir was beichten.“ Da ist doch das Drama vorprogrammiert, oder? Nicht bei Familie Hänni!

Im gemeinsamen Podcast „Don’t worry, be Hänni“ plauderten die beiden nun ganz offen über das Casting-Kussgate. Luca gesteht: „Ich hab mich sofort schuldig gefühlt. Ich konnte das nicht für mich behalten.“ Christina resümiert: „Ich klicke auf dieses Video und sehe ihn einfach mit einer anderen Frau knutschen.“ Wer einen anschließenden Wutanfall der feurigen Profitänzerin erwartet, wird enttäuscht.

Denn Christina reagierte deutlich entspannter als erwartet. Sie kontert cool: Als Profitänzerin sei Nähe zu Kollegen für sie Alltag. Klar, Küsse gehören jetzt nicht zu jedem Job, aber der Hänni-Zirkus tickt eben anders.

Die beiden lernten sich 2020 bei „Let’s Dance“ kennen, tanzten sich ins Finale und später ins Herz. 2023 wurde geheiratet, 2024 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Und jetzt küsst Papa eben auch mal vor der Kamera.

